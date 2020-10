Alunno delle Medie, applicato il protocollo previsto in questi casi dall’ente sanitario

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In Riviera è stata certificata, in questi giorni, la positività al Coronavirus di uno studente dell’Isc Sud di San Benedetto. Alunno che frequenta la terza media.

E’ stato applicato il protocollo previsto in questi casi dall’ente sanitario Asur-Area Vasta 5 con tamponi da eseguire per i compagni di scuola dell’alunno in questione e dei suoi contatti più stretti.

Secondo caso Covid a San Benedetto dopo quello alla scuola dell’Infanzia di via Puglia di alcuni giorni fa.

