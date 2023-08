MONTEPRANDONE – Con una cerimonia nella sala consiliare del Comune di Monteprandone, sono stati consegnati gli encomi conferiti dalla Regione Marche al Corpo della Polizia Locale per essersi distinti per le azioni di gestione e contrasto alla pandemia da Covid-19.

I mesi difficili della pandemia hanno visto le donne e gli uomini della Polizia Locale monteprandonese, coordinati dal Comandante Eugenio Vendrame, impegnati a far rispettare le prescrizioni e le norme in materia sanitaria, a realizzare servizi esterni interforze e, in particolare, a portare conforto ai cittadini di Centobuchi e Monteprandone durante una situazione sempre in divenire.

Alla presenza di tutto il Consiglio comunale, il sindaco Sergio Loggi e il vicesindaco con delega al personale Daniela Morelli hanno sottolineato il senso di responsabilità nel fronteggiare una “battaglia” contro un nemico invisibile e ringraziato queste donne e questi uomini per il non comune senso del dovere che li ha portati, come scritto nell’attestato, ad anteporre “con onore la salute dell’intera comunità alla propria”.