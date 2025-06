SAN BENEDETTO – Si aprirà sabato 5 luglio, in piazza Bice Piacentini a San Benedetto, la rassegna musicale “Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole”, organizzata dal Comune e dall’ AMAT con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura e con il sostegno di BIM Tronto.

A inaugurarla con il suo concerto, che inizierà alle ore 21,30, sarà il cantautore Sergio Cammariere, affiancato dalla sua band formata da Daniele Tittarelli al sax, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria, cui si aggiungerà la violoncellista Giovanna Famulari. Sara’ un viaggio musicale attraverso i brani più importanti e memorabili della sua carriera, arricchiti da nuove sfumature: dai suoi primi successi tra cui ” Tempo perduto”, ” Via da questo mare” e ” Tutto quello che un uomo” ( terzo posto al Festival di Sanremo 2003, premio della critica e migliore composizione musicale) fino al suo ultimo disco “Una sola giornata” del 2023, che dà il titolo al tour.

Ogni brano sarà un quadro sonoro che prende vita, intrecciando intensità emotiva e brillante virtuosismo musicale, fedele al suo linguaggio artistico inconfondibile, in un equilibrio perfetto tra poesia e melodia, tra un jazz suadente e coinvolgenti ritmi latini che si tingono di calde atmosfere bossa-nova.

La rassegna proseguirà con il concerto ‘doppio’ di Francamente ed Erica Mou il 17 luglio e si chiuderà con la performance di Frida Bollani Magoni con Mark Glentworth il 29 luglio.

Biglietti: il costo del biglietto di posto unico numerato è di 25 euro, in vendita alla biglietteria del teatro Concordia ( tel. 0735/588246, orario 18-20) nei tre giorni precedenti gli spettacoli (orario 18-20) e la sera dello spettacolo dalle ore 19 in piazza Piacentini, nelle biglietterie del circuito AMAT e su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Per informazioni: Amat 071/2072439, comune di San Benedetto 0735/794587