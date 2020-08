Qui tutte le notizie di ieri, 2 agosto

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

L’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Italia secondo i dati della Protezione Civile del 3 agosto e il bollettino del ministero della Salute: ci sono 159 nuovi casi e 12 morti. Effettuati 24 mila tamponi. Le persone in terapia intensiva sono 41, uno in meno rispetto a ieri mentre crescono di 26 unità i ricoverati con sintomi e arrivano a 734. I dimessi o guariti sono 129 in più. Le persone in isolamento domiciliare sono 11699, sette in meno rispetto a ieri mentre gli attualmente positivi sono 18 in più. I casi totali da inizio emergenza sono 248 mila.

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Ancora zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 01082020 ore 18

ORE 16.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Tredici ricoveri in regione, contagi e guarigioni: il punto della situazione.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 03082020 ore 12

ORE 14.30 “Sold out” a Pagliare per i Regina, 390 fan in estasi in piazza Kennedy

ORE 13 “Lost in Piceno”, buona la prima: si replica ad Ascoli il 4 agosto

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 93 tamponi, di cui 56 nel percorso nuove diagnosi e 37 nel percorso guariti. Parecchi test in meno rispetto ai giorni scorsi e da inizio emergenza, probabilmente ha influito il primo fine settimana di agosto. Nessun caso positivo registrato in Regione, comunque.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 03082020 ore 9

ORE 9.30 RisorgiMarche, Enzo Avitabile e Dente incantano Sarnano e Offida: musica e applausi

ORE 9 “I cerchi nell’acqua”, Alessandro Robecchi a San Benedetto per il suo nuovo libro

