SANT’ELPIDIO A MARE – Si chiude al teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare la stagione teatrale proposta dal comune e dall’AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura.

Lunedì 29 aprile, alle ore 21, Edoardo Leo sarà protagonista di “Ti racconto una storia. Letture semiserie e tragicomiche”, un reading, supportato dalle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera a oggi. Venti anni di osservazioni, riflessioni, ritagli, ricordi e risate trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che cambia continuamente forma e contenuto in base allo spazio e alle circostanze. Uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica, in cui comicità e poesia si incontrano dimostrando che, in fondo, non sono poi così lontane. Un insieme di racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni, Piccolo etc), e di articoli di giornali, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

Per informazioni: biglietteria del Teatro Cicconi, tel. 347/6467171 e AMAT, tel. 071/2072439 amatmarche.net.