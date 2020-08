GROTTAMMARE – Prosegue con grande successo la 9a edizione della straordinaria iniziativa Apriti cielo! Sguardi curiosi alle meraviglie del cosmo dedicata all’osservazione telescopica dei corpi celesti promossa dall’Amministrazione Comunale di Grottammare e curata dai responsabili dell’Osservatorio astronomico Colle Leone (Oacl) di Mosciano Sant’Angelo in collaborazione con l’Associazione Culturale “Blow Up” di Grottammare.

L’iniziativa si svolge presso il ponte sulla foce del fiume Tesino, sul lungomare di Grottammare. Inizio a partire dalle ore 21.30 con ingresso libero.

La seconda serata, giovedì 6 agosto alle ore 21.30 sarà dedicata alla luna con il titolo “Walking on the moon“. A condurci in questa passeggiata ci sarà stavolta il Dottor Alessio Marini – Responsabile generale Oacl (osservatorio astronomico Colle

Leone). Il programma prevede la proiezione multimediale e il commento di immagini e filmati relativi al nostro satellite naturale. Un percorso che si snoda dalla tradizione osservativa classica fino alle recenti teorie sulla formazione ed evoluzione di questo spettacolare corpo celeste. La proiezione sarà seguita dall’osservazione diretta al telescopio.

Il programma si concluderà poi con il terzo incontro giovedì 20 agosto “Cento miliardi di stelle” a cura del Professor Mario Gilberto Lattanzi – Astronomo OaTo (osservatorio astronomico Torino). Ingresso gratuito con mascherina. Si suggerisce di organizzarsi con maglioni o giacche vista l’aria fresca che caratterizza la zona. E’ vivamente consigliata la prenotazione on line! https://www.eventbrite.it/e/biglietti-apriti-cielo-walking-on-the-moon-grottammare-113597033786?aff=erelexpmlt

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.