SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nuovo appuntamento della XLIII edizione della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Venerdì 26 aprile, alle ore 18, presso il Palazzo Piacentini di San Benedetto, Luigi Fraticelli presenterà il libro “L’albero di Giosuè”. Converserà con l’autore Franca Maroni.

Il libro: “Era una di quelle notti in cui non riuscivo a prendere sonno, una voce continuava a sussurrarmi Joshua tree, Joshua tree… la versione inglese dell’albero di Giosuè. La interpretai come un segno del mio pensiero per dare un titolo alla mia opera letteraria. Quella parola mi incuriosì a tal punto che decisi di volerne sapere di più: mi si aprì un mondo inaspettato. La leggenda dice che Giosuè, dopo la conquista di Gerico, si stabilì nel Nord America e oggi dà il suo nome a una pianta del deserto: l’Albero di Giosuè. Quando gli alberi sono giovani tendono a sviluppare rami orientati verso l’alto, man mano che crescono sviluppano rami biforcuti che acquisiscono un orientamento verso terra, come se volessero ricordarci che una entità immateriale può appassionarsi anche a tutto ciò che c’è di più terreno nella vita. Ogni fiore dell’albero porta alla nascita di un nuovo ramo che cresce poi in una direzione diversa: mi sono così immaginato il gene homo come un contenitore dentro il quale una entità di luce è alla ricerca del suo corpo materiale“.