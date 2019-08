LIDO DI FERMO – Folle e sconsiderato gesto nel fine settimana da poco passato.

A Lido di Fermo un’auto non si è fermata all’Alt della Polizia per un controllo di routine. E’ scattato un pericoloso inseguimento per le vie del centro e soltanto per fortuna non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone a passeggio.

Il mezzo è stato fermato, poco dopo, dalla Polizia e il conducente sottoposto all’Alcol Test: risultato positivo e patente di guida ritirata con, ovviamente, denuncia.

