COPPA ITALIA (vinta la scorsa stagione dalla Lazio) 2019/20

Oltre alle 20 (Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese e Verona) squadre di Serie A e alle 20 (Ascoli, Benevento, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Empoli, Frosinone, Juve Stabia, Livorno, Perugia, Pescara, Pisa, Pordenone, Salernitana, Spezia, Trapani, Venezia e Virtus Entella) di B, sono 29 (Padova, Carpi, Piacenza, Arezzo, Pro Vercelli, Robur Siena, Carrarese, Aurora Pro Patria, Novara, Alessandria, Triestina, Imolese, Feralpisalò, Monza, Sudtirol Alto Adige, Ravenna, Lanerossi Vicenza Virtus, Sambenedettese, Fermana, Catanzaro, Catania, Potenza, Virtus Francavilla, Reggina, Monopoli, Casertana, Rende, Cavese e Viterbese Castrense) i club di Serie C e 9 (Adriese, Fasano, Fanfulla, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris) quelli di Serie D ammessi alla Coppa Italia 2019/2020 (4 agosto 2019-13 maggio 2020).

DATE CALENDARIO COPPA ITALIA 2019/2020

Primo turno eliminatorio domenica 04/08/2019

Secondo turno eliminatorio domenica 11/08/2019

Terzo turno eliminatorio domenica 18/08/2019

Quarto turno mercoledì 04/12/2019

Ottavi di finale mercoledì 15/01/2020

Ottavi di finale mercoledì 22/01/2020

Quarti di finale mercoledì 29/01/2020

Semifinali (andata) mercoledì 12/02/2020

Semifinali (ritorno) mercoledì 04/03/2020

Finale mercoledì 13/05/2020

Riepilogo Risultati 1° turno in gara unica di domenica 4 agosto 2019:

Gara 1: Triestina-Cavese 3-1 (7’Granoche, 17’Granoche su rigore, 43’El Ouazni [C], 86’Andrea Ferretti)

Gara 2: Aurora Pro Patria-Matelica 1-0 (72’Edoardo Defendi. All’81’espulso Riccardo Colombo della Pro Patria per doppia ammonizione).

Gara 3: Virtus Francavilla-Novara (Gara giocata sabato 3 agosto) 2-1 (8’Federico Vazquez, 19’Bellich [N], 79’Nunzella. All’86’espulso l’attaccante argentino del Novara Diego Peralta per gioco falloso)

Gara 4: Reggina-Lanerossi Vicenza Virtus (Gara giocata martedì 6 agosto) 3-2 (7’Alessandro Marotta [L.V.V.], 35’Sounas, 53’Reginaldo su rigore, 69’Reginaldo, 75’Giacomelli [L.V.V.] su rigore)

Gara 5: Robur Siena-Mantova 0-2 (37’Scotto, 54’Guccione. Al 37’Scotto del Mantova ha fallito un rigore, respinto dall’estremo locale Confente, ma poi lo stesso Scotto ha ribadito la sfera in rete. Espulsi entrambi tra le fila del Siena: al 36’Migliorelli per doppia ammonizione ed al 63’Setola per gioco falloso)

Gara 6: Monza-Alessandria 2-0 (6’Iocolano, 33’Andrea Brighenti)

Gara 7: Ravenna-Sanremese 1-0 (8’Raffini)

Gara 8: Arezzo-Turris 1-0 (55’Niccolò Belloni. Al 74’espulso Samuele Sereni dell’Arezzo per doppia ammonizione)

Gara 9: Adriese-Feralpisalò (Inversione di campo rispetto al sorteggio iniziale) 0-1 (54’Scarsella).

Gara 10: Catanzaro-Casertana 4-1 D.T.S. (48’Calì, 84’Lorenzo Cavallini [Cas], 94’Francesco Nicastro, 103’Mamadou Yaye Kanoute, 109’Francesco Nicastro).

Gara 11: Imolese-SAMBENEDETTESE 3-3 D.T.S (27’Cernigoi [S], 51’Tentoni [I], 59’Padovan [I], 64’Rapisarda [S], 102’Latte Lath [I], 106’Cernigoi [S] su rigore. Al 46’p.t. Padovan dell’Imolese ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Santurro. Al 113’espulso Gelonese della Samb per doppia ammonizione) e 4-3 D.C.R. Sequenza Rigori: Cernigoi (S) gol, Boccardi (I) gol, Simone Brunetti (S) parato, Marcucci (I) parato, Mirko Miceli (S) parato, D’Alena (I) gol, Francesco Orlando (S) gol, Latte Lath (I) gol, Rapisarda (S) gol e Valeau (I) gol.

Gara 12: Pro Vercelli-Rende (Gara giocata sabato 3 agosto) 2-0 D.T.S. (109’Victor Gabriel Volpe, 115’Azzi. Al 110’espulso Loviso del Rende per proteste)

Gara 13: Piacenza-Viterbese Castrense 1-1 D.T.S (94’Svidercoschi [V.C.], 97’Sylla [P]) e 3-2 D.C.R. Sequenza rigori: Vandeputte (V.C.) parato, Thomas Bolis (P) gol, Antezza (V.C.) fuori, Paponi (P) parato, Svidercoschi (V.C.) gol, Giandonato (P) gol, Markic (V.C.) gol, Luca Cattaneo (P) parato, Ludovico Ricci (V.C.) parato e Matteo Marotta (P) gol.

Gara 14: Catania-Fanfulla 3-0 (13’Di Piazza, 42’Sarno, 79’Curiale)

Gara 15: Carrarese-Fermana 1-1 (23’Cognigni su rigore, 61’Nicola Valente) D.T.S e 5-4 D.C.R. Sequenza rigori: Bentivenga (C) parato, Cognigni (F) gol, Nicola Valente (C) gol, Ricciardi (F) parato, Biasci (C) gol, Zerbo (F) gol, Pasciuti (C) gol, Isacco (F) gol, Murolo (C) gol, Luigi Liguori (F) gol, Cardoselli (C) gol e Manetta (F) parato.

Gara 16: Monopoli-Ponsacco 4-1 (3’De Franco, 8’Daniele Donnarumma, 20’Tehe [P], 35’Daniele Donnarumma, 77’Cuppone).

Gara 17: Sudtirol Alto Adige-Fasano 4-2 (9’Tommaso Morosini, 54’Niccolò Romero, 64’Vincenzo Corvino [F], 74’Ierardi, 84’Vincenzo Corvino [F], 90’Simone Mazzocchi)

Gara 18: Potenza-Lanusei 2-0 (60’Sebastiano Longo, 81’Ferri Marini)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 2° Turno.

Risultati 2°Turno in gara unica di domenica 11 agosto 2019:

Gara 1: Perugia-Triestina 1-0 (28’Sgarbi)

Gara 2: Spezia-Aurora Pro Patria 5-0

Gara 3: Cremonese-Virtus Francavilla 4-0

Gara 4: Empoli-Reggina 2-1

Gara 5: Pescara-Mantova 3-2 (13’Tumminello su rigore, 49’Guccione [M], 78’Di Grazia, 88’Tremolada [M], 90’Christian Ventola)

Gara 6: Benevento-Monza 3-4

Gara 7: Livorno-Carpi 0-1 (69’Vano)

Gara 8: Cittadella-Padova 3-0

Gara 9: Chievo-Ravenna 1-1 D.T.S. e 3-1 D.C.R.

Gara 10: Crotone -Arezzo 4-3

Gara 11: Pordenone-Feralpisalò (Gara giocata allo Stadio Friuli Dacia Arena di Udine) 1-2 (30’Andrea Caracciolo, 44’Pobega [P], 50’Scarsella. Espulso Bassoli del Pordenone)

Gara 12: Salernitana-Catanzaro 3-1

Gara 13: Juve Stabia-Imolese 1-1 D.T.S. e 2-3 D.C.R.

Gara 14: Ascoli-Pro Vercelli (Gara giocata sabato 10 agosto) 5-1 (7’Brosco, 20’Da Cruz, 33’Azzi [P.V.], 55’Ardemagni su rigore, 72’ed 87’Scamacca. Al 54’espulso il difensore brasiliano della Pro Vercelli Victor Gabriel Volpe per doppia ammonizione)

Gara 15: Trapani-Piacenza 3-1

Gara 16: Venezia-Catania 2-1

Gara 17: Frosinone-Carrarese 4-0

Gara 18: Monopoli-Cosenza (Inversione di campo rispetto al sorteggio iniziale) 1-0 (87’Mendicino)

Gara 19: Virtus Entella-Sudtirol Alto Adige 1-2

Gara 20: Pisa-Potenza 3-0 (43’Michele Marconi, 53’Masucci, 71’Aya)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 3° Turno.

Programma 3°Turno in gara unica di domenica 18 agosto 2019:

Gara A): Brescia – Perugia

Gara B): Sassuolo – Spezia

Gara C): Verona – Cremonese

Gara D): Empoli-Pescara

Gara E): Fiorentina –Monza

Gara F): Carpi-Cittadella

Gara G): Cagliari – Chievo

Gara H): Sampdoria – Crotone

Gara I): Spal – Feralpisalò

Gara J): Lecce – Salernitana

Gara K): Genoa – Imolese

Gara L): Ascoli – Trapani

Gara M): Parma – Venezia

Gara N): Frosinone-Monopoli

Gara O): Udinese – Sudtirol Alto Adige

Gara P): Bologna – Pisa

Programma 4°Turno in gara unica di mercoledì 4 dicembre 2019:

1) vincente Gara A – vincente Gara B

2) vincente C – vincente D

3) vincente E – vincente F

4) vincente G – vincente H

5) vincente I – vincente J

6) vincente K – vincente L

7) vincente M – vincente N

8) vincente O – vincente P

Programma Ottavi di finale in gara unica di mercoledì 15 e mercoledì 22 gennaio 2020:

1) Napoli (testa di serie 1)– Vincente quarto turno 1

2) Lazio (8)– Vincente quarto turno 2

3) Atalanta (5)– Vincente quarto turno 3

4) Inter (4)– Vincente quarto turno 4

5) Milan (3) – Vincente quarto turno 5

6) Torino (6)– Vincente quarto turno 6

7) Roma (7) – Vincente quarto turno 7

8) Juventus (2) – Vincente quarto turno 8

COPPA ITALIA SERIE C (vinta la scorsa stagione dalla Viterbese Castrense) 2019/20: Sono 11 Gironi (9 Triangolari e due ad eliminazione diretta) della 1a Fase. La Samb entrerà in gioco nella fase finale ad eliminazione diretta, così come le altre 28 squadre (Alessandria, Arezzo, Aurora Pro Patria, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Feralpisalò, Fermana, Imolese, Lanerossi Vicenza Virtus, Monza, Monopoli, Novara, Piacenza, Potenza, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Rende, Robur Siena, Sudtirol Alto Adige, Triestina, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense) che partiecipano alla Coppa Italia principale.

Girone A: Como, Gozzano e Renate.

Girone B: Albinoleffe, Giana Erminio e Lecco.

Girone C: Juventus B (Under 23), Pergolettese e Reggiana.

Girone D: Pianese, Pistoiese e Pontedera.

Girone E: Cesena, Rimini e Vis Pesaro.

Girone F: Arzignano Valchiampo, Modena e Virtus Vecomp Verona.

Girone G: Alma Juventus Fano, Gubbio e Teramo.

Girone H: Olbia, Rieti e Ternana.

Girone I: Avellino, Bari e Paganese.

Girone L: Sicula Leonzio e Vibonese.

Girone M: Az Picerno e Bisceglie.

Risultati 1a giornata di Domenica 4 agosto 2019:

Girone A: Gozzano (0)-Renate (3) 0-1 (50’Damonte). Ha riposato: Como (-).

Girone B: Giana Erminio (0)-Albinoleffe (3) 0-1 (13’Sibilli). Ha riposato: Lecco (-)

Girone C: Juventus B Under 23 (3)-Pergolettese (0) 2-0 (17’Beruatto, 21’Tourè). Ha riposato: Reggiana (-).

Girone D: Pontedera (1)-Pianese (1) [Gara giocata sabato 3 agosto] 1-1 (19’Lorenzo Benedetti [Pi], 48’Christian Tommasini [Po]. Ha riposato: Pistoiese (-).

Girone E: Rimini (0)-Cesena (3) 1-2 (4’Butic, 18’De Feudis, 86’Petrovic [R]). Ha riposato: Vis Pesaro (-).

Girone F: Modena (1)-Virtus Vecomp Verona (1) [Gara giocata in posticipo sabato 10 agosto al Comunale Gavagnin Nocini di Verona] 2-2 (2’Odogwu [V.V.V.], 72’Magrassi [V.V.V.], 75’De Grazia [M], 85’Tulissi [M]. Ha riposato: Arzignano Valchiampo (-).

Girone G: Gubbio (3)-Alma Juventus Fano (0) 6-0 (9’Ignazio Battista, 19’Sbaffo, 26’Tavernelli, 46’Nicola Malaccari, 49’De Silvestro, 77’Meli). Ha riposato: Teramo (-).

Girone H: Ternana (3)-Olbia (0) 3-2 (15’Mattia Proietti, 50’Jonathan Alexis Ferrante, 69’Parigi [O], 73’Ogunseye [O] su rigore, 87’Paghera). Ha riposato: Rieti (-).

Girone I: Bari (3) -Paganese (0) [Gara giocata in posticipo domenica 11 agosto]. Ha riposato: Avellino (-).

Gara d’andata Girone L: Vibonese-Sicula Leonzio (Gara giocata in posticipo domenica 11 agosto) 2-1.

Gara d’andata Girone M: Az Picerno-Bisceglie (Gara posticipata a domenica 18 agosto alle ore 17).

Risultati 2a giornata di domenica 11 agosto 2019:

Girone A: Como (3 punti)-Gozzano (0 punti-eliminato) 1-0. Ha riposato: Renate (3 punti).

Girone B: Lecco (0) -Giana Erminio (3) 1-2. Ha riposato: Albinoleffe (3).

Girone C: Pergolettese (0-eliminata)-Reggiana (3) 0-2. Riposerà: Juventus B Under 23 (3).

Girone D: Pistoiese (0-eliminata)-Pontedera (4) [Gara giocata sabato 10 agosto al Comunale Ettore Mannucci di Pontedera (Pisa)] 1-2 (39’Christian Tommasini, 73’Luigi Falcone [Pi], 85’Bruzzo). Ha riposato: Pianese (1).

Girone E: Vis Pesaro-Rimini (Gara posticipata a domenica 18 agosto). Riposerà: Cesena.

Girone F: Arzignano Valchiampo-Modena (Gara posticipata a mercoledì 14 agosto). Riposerà: Virtus Vecomp Verona.

Girone G: Alma Juventus Fano (0)-Teramo (3) 0-2. Ha riposato: Gubbio (3).

Girone H: Olbia (3)-Rieti (0-eliminato) 4-1. Ha riposato: Ternana (3)

Girone I: Paganese-Avellino (Gara posticipata a mercoledì 14 agosto). Riposerà: Bari.

Gara di ritorno Girone L: Sicula Leonzio-Vibonese (Gara posticipata a domenica 18 agosto)

Gara di ritorno Girone M: Bisceglie-Az Picerno (Gara posticipata a mercoledì 21 agosto)

Programma 3a ed ultima giornata di domenica 18 agosto 2019:

Girone A: Renate-Como. Riposerà: Gozzano.

Girone B: Albinoleffe-Lecco. Riposerà: Giana Erminio.

Girone C: Reggiana-Juventus B (Under 23) [Gara posticipata a lunedì 19 agosto]. Riposerà: Pergolettese.

Girone D: Pianese-Pistoiese (Gara anticipata a sabato 17 agosto). Riposerà: Pontedera

Girone E: Cesena [6 punti]-Vis Pesaro [0 punti-eliminato] (Gara giocata in anticipo domenica 11 agosto) 3-1 (2’Gennari [V.P.], 27’Brignani, 32’Capellini, 81’Russini). Ha riposato: Rimini [0 punti-eliminato].

Girone F: Virtus Vecomp Verona-Arzignano Valchiampo (Gara posticipata a mercoledì 21 agosto). Riposerà: Modena.

Girone G: Teramo-Gubbio. Riposerà: Alma Juventus Fano

Girone H: Rieti-Ternana. Riposerà: Olbia.

Girone I: Avellino-Bari (Gara posticipata a mercoledì 21 agosto). Riposerà: Paganese.

SERIE C:

Calendari Serie C 2019-20

DATE CALENDARIO REGULAR SEASON SERIE C 2019-2020

Programma Posticipi Girone d’andata 2019 di Serie C

Calendario SAMBENEDETTESE 2019-20

Soste saranno 2 consecutive: domenica 29 dicembre 2019 e domenica 5 gennaio 2020.

Turni infrasettimanali saranno 4 (2 nel Girone d’andata e 2 in quello di ritorno): mercoledì 25 settembre (6a giornata), mercoledì 23 ottobre (11a giornata) 2019, mercoledì 26 febbraio (28a giornata, 9a di ritorno) e mercoledì 25 marzo (33a giornata, 14a di ritorno) 2020.

Resta invariato il procedimento ed il regolamento dei Play Off.

SERIE C GIRONE B:

Programma 1a giornata Serie C Girone B di domenica 25 agosto 2019:

Alma Juventus Fano-SAMB

Arzignano Valchiampo-Piacenza

Carpi-Cesena

Fermana-Ravenna

Modena-Lanerossi Vicenza Virtus

Reggio Audace (Reggiana)-Feralpisalò

Rimini-Imolese

Triestina-Gubbio

Virtus Vecomp Verona-Padova

Vis Pesaro-Sudtirol Alto Adige

La scorsa stagione (2018/19) la gara (8a giornata d’andata di domenica 21 ottobre 2018) giocata al Comunale Raffaele Mancini di Fano (Pesaro-Urbino) finì 1-1 (3’Acquadro [A.J.F.], 71’Stanco [S]. Al 77’espulso per proteste il tecnico della Samb Giorgio Roselli).

Le 2 squadre la scorsa stagione si erano incontrate anche nella Coppa Italia di Serie C dove nel 1° turno in gara unica, al Riviera delle Palme, l’ha spuntata la squadra rossoblu vincendo (4-1) ai rigori dopo l’1-1 (27’Alberto Filippini [A.J.F.], 92’Russotto [S]) con cui si erano conclusi i tempi regolamentari e supplementari.

Sequenza rigori: Ludovico Rocchi (S) gol, Jonathan Alexis Ferrante (A.J.F.) parato, Calderini (S) gol, Cernaz (A.J.F.) gol, Carlo Ilari (S) gol, Dramane Konate (A.J.F.) traversa e Russotto (S) gol.

La scorsa stagione sempre in serie C Girone B (11a giornata di domenica 29 ottobre 2017), al Riviera delle Palme finì 0-0 tra la squadra rossoblu, allora guidata in panchina da Francesco Moriero e quella granata guidata da Agatino Cuttone.

Calendario Completo Serie C Girone B 2019-20

GLI ALTRI 2 GIRONI DI SERIE C:

Programma 1a giornata Girone A di domenica 25 agosto 2019:

Alessandria-Gozzano

Arezzo-Lecco

Aurora Pro Patria-Monza

Como-Pergolettese

Novara-Juventus B (Under 23) [Gara posticipata a lunedì 26 agosto alle ore 20,45 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport]

Pistoiese-Albinoleffe

Pontedera-Carrarese

Pro Vercelli-Pianese

Robur Siena-Olbia

Calendario Completo Serie C Girone A 2019-20

Programma 1a giornata Girone C di domenica 25 agosto 2019:

Avellino-Catania

Catanzaro-Teramo

Cavese-Az Picerno

Monopoli-Vibonese

Potenza-Casertana

Rende-Bisceglie

Rieti-Ternana

Sicula Leonzio-Bari

Virtus Francavilla-Reggina

Viterbese Castrense-Paganese

Calendario completo Serie C Girone C 2019-20

CALENDARIO COMPLETO SAMB SERIE C GIRONE B 2019/20:

ANDATA 2019- 1a Giornata, Domenica 25 agosto 2019: Alma Juventus Fano-SAMBENEDETTESE; 2a Giornata, domenica 1°settembre: SAMB-Triestina; 3a Giornata, domenica 8 settembre: Vis Pesaro-SAMB; 4a Giornata, domenica 15 settembre : SAMB-Arzignano Valchiampo; 5a Giornata, domenica 22 settembre: Fermana-SAMB ; 6a Giornata, mercoledì 25 settembre: SAMB-Modena ; 7a Giornata, domenica 29 settembre: Ravenna-SAMB ; 8a Giornata, domenica 6 ottobre: SAMB-Piacenza ; 9a Giornata, domenica 13 ottobre: Cesena–SAMB ; 10a Giornata, domenica 20 ottobre: SAMB-Virtus Vecomp Verona ; 11a Giornata, mercoledì 23 ottobre: Padova-SAMB; 12a Giornata, domenica 27 ottobre: SAMB-Lanerossi Vicenza Virtus; 13a Giornata, domenica 3 novembre: Reggio Audace (Reggiana)-SAMB ; 14a Giornata, domenica 10 novembre: SAMB-Rimini ; 15a Giornata, domenica 17 novembre: Sudtirol Alto Adige-SAMB; 16a giornata, domenica 24 novembre: SAMB-Feralpisalò ; 17a Giornata, domenica 1°dicembre: Imolese-SAMB ; 18a giornata, lunedì 9 dicembre ore 20,45 (in diretta tv in chiaro su Rai Sport): SAMB-Gubbio ; 19a giornata, domenica 15 dicembre: Carpi-SAMB.

RITORNO 2019-2020- 20a Giornata, domenica 22 dicembre 2019: SAMBENEDETTESE-Alma Juventus Fano; Sosta invernale di 2 settimane; 21a Giornata, domenica 12 gennaio 2020: Triestina-SAMB; 22a Giornata, domenica 19 gennaio: SAMB-Vis Pesaro; 23a Giornata, domenica 26 gennaio: Arzignano Valchiampo-SAMB ; 24a Giornata, domenica 2 febbraio: SAMB-Fermana ; 25a Giornata, domenica 9 febbraio: Modena-SAMB ; 26a Giornata, domenica 16 febbraio: SAMB-Ravenna; 27a Giornata, domenica 23 febbraio: Piacenza-SAMB; 28a Giornata, mercoledì 26 febbraio: SAMB-Cesena ; 29a Giornata, domenica 1° marzo: Virtus Vecomp Verona-SAMB ; 30a Giornata, domenica 8 marzo: SAMB-Padova ; 31a Giornata, domenica 15 marzo: Lanerossi Vicenza Virtus-SAMB ; 32a Giornata, domenica 22 marzo: SAMB-Reggiana (Reggio Audace) ; 33a Giornata, mercoledì 25 marzo: Rimini-SAMB ; 34a Giornata, domenica 29 marzo: SAMB-Sudtirol Alto Adige ; 35a Giornata, domenica 5 aprile: Feralpisalò-SAMB; 36a Giornata, anticipo pre-pasquale, sabato 11 aprile: SAMB-Imolese ; 37a Giornata, domenica 19 aprile: Gubbio-SAMB ; 38a ed ultima Giornata, domenica 26 aprile: SAMB-Carpi .

Queste nel dettaglio le 20 squadre che compongono il Girone B di Serie C 2019/20 con i loro rispettivi allenatori:

Alma Juventus Fano (Squadra marchigiana di Fano, comune in provincia di Pesaro-Urbino. Riammessa in Serie C dopo essere giunta la scorsa stagione 20a e dunque ultima nel Girone B ed essere dunque direttamente retrocessa sul campo in D. Stretto un accordo di collaborazione con l’Ascoli Calcio che consentirà ad entrambe le società di sviluppare percorsi comuni sia nell’ambito del settore giovanile sia per quanto riguarda le rispettive prime squadre): Gaetano Fontana (Nuovo).

Arzignano Valchiampo (Squadra di Arzignano, comune in provincia di Vicenza. Neopromossa in C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C. In 3a serie, dove mancava dalla stagione 1942/43, giocherà le sue gare interne al Comunale Romeo Menti di Vicenza): Alberto Colombo (Nuovo)

Carpi (Squadra dell’omonimo comune emiliano, in provincia di Modena. Retrocessa dalla Serie B dove la scorsa stagione è giunta 19a ed ultima): Giancarlo Riolfo (Nuovo)

Cesena (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. Neopromossa in C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F): Francesco Modesto (Nuovo)

Feralpisalò (Squadra lombarda di Salò [dove ha sede lo stadio Lino Turina] e di Lonato del Garda, entrambi i comuni in provincia di Brescia. La scorsa stagione è giunta 4a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nei quarti di finale Inter-Girone dalla Triestina): Damiano Zenoni (Confermato; la scorsa stagione era tecnico della Berretti, ma gli fu poi affidata la prima squadra a Campionato terminato, sostituendo l’esonerato Domenico Toscano per la disputa dei Play Off).

Fermana (Squadra marchigiana di Fermo. La scorsa stagione giunta 10a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off , dove è stata subito eliminata dal Monza nel 1° turno in gara unica): Flavio Destro (Confermato)

Gubbio (Squadra dell’omonimo comune umbro in provincia di Perugia. La scorsa stagione giunta 12a nel Girone B di Serie C) : Federico Guidi (Nuovo)

Imolese (Squadra romagnola di Imola, comune in provincia di Bologna. La scorsa stagione è giunta 3a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nei quarti di finale Inter-Girone dal Piacenza): Federico Coppitelli (Nuovo)

Lanerossi Vicenza Virtus (Squadra veneta di Vicenza. Nata nell’estate 2018 dalla fusione tra Vicenza e Bassano Virtus [il quale è poi ripartito col nome Bassano dalla 1a Categoria Veneto dove vincendo il Girone F, è stato promosso in Promozione Veneto]. La scorsa stagione il Vicenza è giunto 8°, partecipando ai Play Off, dove è stato subito eliminato nel 1° turno in gara unica, pareggiando sul campo del Ravenna, giunto 7°): Domenico Di Carlo (Nuovo)

Modena (Squadra dell’omonimo comune emiliano. Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone D perdendo spareggio promozione con la Pergolettese e vincendo poi i Play Off del suddetto Girone): Mauro Zironelli (Nuovo).

Padova (Squadra dell’omonimo comune veneto. Retrocessa dalla Serie B dove è giunta 18a): Salvatore Sullo (Nuovo)

Piacenza (Squadra dell’omonimo comune emiliano. La scorsa stagione giunta 2a nel Girone A di Serie C, ha poi perso la finale Play Off Inter-Girone A col Trapani): Arnaldo Franzini (Confermato).

Ravenna (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione giunta 7a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata nel 2° turno in gara unica, pareggiando sul campo della Feralpisalò, giunta 4a): Luciano Foschi (Confermato).

Reggiana (Squadra emiliana di Reggio Emilia. Ripescata dalla Serie D dove è giunta 3a col nome Reggio Audace nel Girone D, perdendo poi la finale Play Off del suddetto Girone): Massimiliano Alvini (Nuovo).

Rimini (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione giunta 18a nel Girone B di Serie C, si è poi salvata vincendo lo spareggio play out contro la Virtus Vecomp Verona): Mario Petrone (Confermato).

SAMBENEDETTESE (Squadra marchigiana di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 9a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata subito eliminata dal Sudtirol nel 1° turno in gara unica): Paolo Montero (Nuovo).

Sudtirol Alto Adige (Squadra altoatesina di Bolzano. La scorsa stagione giunta 6a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata nel 2° turno in gara unica, pareggiando sul campo del Monza, giunto 5°): Stefano Vecchi (Nuovo)

Triestina (Squadra di Trieste, comune capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. La scorsa stagione è giunta 2a nel Girone B di Serie C, ha poi perso la finale Play Off Inter-Girone B col Pisa): Massimo Pavanel (Confermato).

Virtus Vecomp Verona (E’la terza squadra di Verona, rappresenta nominalmente il quartiere di Borgo Venezia. Riammessa in Serie C dopo aver perso la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone B contro il Rimini ed essere dunque retrocessa sul campo in D): Luigi Fresco (Confermato; è allenatore e presidente della Virtus Vecomp dal 1982)

Vis Pesaro (Squadra marchigiana di Pesaro, capoluogo con Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione è giunta 15a nel Girone B di Serie C): Simone Pavan (Nuovo).

Il Girone B è così geograficamente diviso: 8 squadre emiliano-romagnole (Carpi, Cesena, Imolese, Modena, Piacenza, Ravenna, Reggiana e Rimini), 4 marchigiane (Alma Juventus Fano, Fermana, Samb e Vis Pesaro), 4 venete (Arzignano Valchiampo, Lanerossi Vicenza Virtus, Padova e Virtus Vecomp Verona), una friulana (Triestina), una lombarda (Feralpisalò), una trentina (Sudtirol Alto Adige) ed una umbra (Gubbio).

Ecco le 60 squadre divise per regioni che compongono la SERIE C (Lega Pro) 2019/20:

Abruzzo (una): Teramo.

Basilicata (2): AZ PICERNO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone H) e Potenza .

Calabria (4): Catanzaro, Reggina, Rende e Vibonese.

Campania (4) : AVELLINO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone G; ha poi conquistato anche lo Scudetto Dilettanti 2019), Casertana, Cavese e PAGANESE (Riammessa in Serie C dopo aver perso la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone C contro il Bisceglie ed essere dunque retrocessa sul campo in D).

Emilia Romagna (8): CARPI (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 19°ed ultimo), CESENA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F col nome poi cambiato di Romagna Centro Cesena), Imolese, MODENA (Ripescato dalla Serie D dove è giunto 2° nel Girone D perdendo spareggio promozione con la Pergolettese e vincendo poi i Play Off del suddetto Girone), Piacenza, Ravenna, REGGIANA (Ripescata dalla Serie D dove è giunta 3a col nome Reggio Audace nel Girone D, perdendo poi la finale Play Off del suddetto Girone) e Rimini.

Friuli Venezia Giulia (una): Triestina.

Lazio (2): Rieti e Viterbese Castrense.

Lombardia (9): Albinoleffe, Aurora Pro Patria, COMO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone B), Feralpisalò, Giana Erminio, LECCO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone A), Monza, PERGOLETTESE (ex Pergocrema; neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D) e Renate.

Marche (4): ALMA JUVENTUS FANO (Riammessa in Serie C dopo essere giunta la scorsa stagione ultima nel Girone B ed essere dunque direttamente retrocessa sul campo in D), Fermana, Samb e Vis Pesaro .

Piemonte (5): Alessandria, Gozzano, Juventus B (Under 23; seconda squadra della famosa società di Serie A), Novara e Pro Vercelli.

Puglia (4): BARI (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone I), BISCEGLIE (Riammesso in Serie C, dopo aver vinto la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone C contro la Paganese ma poi aver perso ai rigori lo spareggio Inter-Girone contro la Lucchese [che poi non si è iscritta al successivo Campionato di C e dovrebbe ora ripartire dalla Serie D] ed essere dunque retrocesso sul campo in D), Monopoli e Virtus Francavilla.

Sardegna (una): Olbia.

Sicilia (2): Catania e Sicula Leonzio .

Toscana (6): Arezzo, Carrarese, PIANESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone E), Pistoiese, Pontedera e Robur Siena.

Trentino Alto Adige (una): Sudtirol Alto Adige.

Umbria (2): Gubbio e Ternana.

Veneto (4): ARZIGNANO VALCHIAMPO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C), Lanerossi Vicenza Virtus, PADOVA (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 18°) e VIRTUS VECOMP VERONA (Riammessa in Serie C dopo aver perso la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone B contro il Rimini ed essere dunque retrocessa sul campo in D).

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie B), neopromosse (dalla Serie D), riammesse e ripescate.

Ecco le 20 squadre che compongono la SERIE B 2019/20:

ASCOLI, BENEVENTO, CHIEVOVERONA (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 20° ed ultimo), CITTADELLA, COSENZA, CREMONESE, CROTONE, EMPOLI (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 18°), FROSINONE (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 19°), JUVE STABIA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie C Girone C), LIVORNO, PERUGIA, PESCARA, PISA (neopromosso avendo vinto la Finale B dei Play Off Inter-Girone Nazionali di Serie C), PORDENONE (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone B), SALERNITANA, SPEZIA, TRAPANI (Neopromosso avendo vinto la Finale A dei Play Off Inter-Girone Nazionali di Serie C), VENEZIA (Ripescato in B al posto del Palermo che invece ripartirà dalla D; sul campo era retrocesso dopo il play out perso ai rigori contro la Salernitana) e VIRTUS ENTELLA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie C Girone A).

In neretto le 3 squadre retrocesse dalla Serie A, le 5 neopromosse dalla Serie C e quella ripescata.

Martedì 6 agosto nel Chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno ed in diretta su Dazn e Rai Sport c’è stato il sorteggio del calendario cadetto 2019/20.

Il torneo avrà inizio sabato 24 agosto 2019 e si concluderà giovedì 14 maggio 2020. All’ultima giornata si aggiungono quattro turni infrasettimanali, in programma martedì 24 settembre, martedì 29 ottobre, martedì 3 marzo e martedì 21 aprile 2020. Quattro le soste previste (7-8 settembre, 12-13 ottobre, 16-17 novembre, 28-29 marzo), mentre 17°, 18° e 19° turno di andata si disputeranno rispettivamente il 21, 26 e 29 dicembre 2019.

Programma 1a giornata di sabato 24 agosto 2019:

Ascoli-Trapani

Cittadella-Spezia

Crotone-Cosenza

Empoli-Juve Stabia

Perugia-Chievo

Pisa-Benevento

Pordenone-Frosinone

Salernitana-Pescara

Venezia-Cremonese

Virtus Entella-Livorno

Ecco i 9 Gironi di SERIE D 2019/20:

Girone A (a 18 squadre): Borgosesia, Bra, Caronnese, Casale, Chieri, Fezzanese, Fossano, Ghivizzano Borgo a Mozzano, Lavagnese, Ligorna, Lucchese, Prato, Real Forte Querceta, Sanremese, Savona, Seravezza Pozzi, Vado e Verbania.

Girone B (a 20 squadre): Arconatese, Brusaporto, Caravaggio, Castellanzese, Dro Alto Garda, Folgore Caratese, Inveruno, Legnano, Levico Terme, Milano City, Nibionnoggiono, Ponte San Pietro Isola, Pro Sesto, Scanzorosciate, Seregno, Sondrio, Tritium, Villa D’Almè Valbrembana, Virtus Ciserano Bergamo * e Virtus Bolzano.

*= Società nata dalla fusione tra Virtus Bergamo e Ciserano (che la scorsa stagione era direttamente retrocesso sul campo in Eccellenza) che già erano entrambe in Serie D (Girone B)

Girone C (a 20 squadre): Adriese, Ambrosiana, Belluno, Caldiero Terme, Campodarsego, Cartigliano, Chions, Cjarlins Muzane, Clodiense Chioggia, Delta Rovigo, Este, Legnago Salus, Luparense, Mestre, Montebelluna, San Luigi, Tamai, Union Feltre, Vigasio e Villafranca Veronese.

Girone D (a 18 squadre): Alfonsine, Breno, Calvina, Ciliverghe Mazzano, Correggese, Crema, Fanfulla, Fiorenzuola, Forlì, Lentigione, Mantova, Mezzolara, Progresso, Sammaurese, Sasso Marconi Zola, Savignanese, Sporting Franciacorta * (ex Adrense) e Vigor Carpaneto.

*= Società nata dalla fusione tra Adrense che già si trovava in Serie D (Girone D) ed Erbusco.

Girone E (a 18 squadre): Aglianese, Albalonga, Aquila Montevarchi, Bastia, Cannara, Citta di Foligno, Flaminia, Follonica Gavorrano *, Grassina, Grosseto, Monterosi, Pomezia, Ponsacco, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Tuttocuoio e Sporting Trestina.

*= Società nata dalla fusione tra due squadre grossetane: il Follonica ed il Gavorrano, quest’ultimo si trovava già in Serie D (Girone E).

Girone F (a 18 squadre): Atletico Porto Sant’Elpidio, Atletico Terme Fiuggi *, Avezzano, Campobasso, Cattolica San Marino **, Chieti, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Olympia Agnonese, Pineto, Real Giulianova, Recanatese, San Nicolò Notaresco, Sangiustese, Tolentino, Vastese e Vastogirardi.

*= Società nata dalla fusione tra Sff Atletico di Fiumicino e Fregene che già era in Serie D (Girone G) e l’Atletico Fiuggi Terme.

**= Società nata dalla fusione tra Cattolica calcio che era retrocesso dall’Eccellenza Girone B in Promozione Emilia Romagna ed il San Marino che già era in Serie D (Girone D). La sede sociale resterà nella Repubblica sanmarinese, le gare interne invece verranno disputate al Comunale Giorgio Calbi di Cattolica (Rimini).

Girone G (a 18 squadre): Academy Ladispoli, Aprilia Racing, Arzachena, Budoni, Cassino, Città di Anagni, Lanusei, Latina, Muravera, Ostia Mare, Portici, Pro Calcio Tor Sapienza, Sassari Latte Dolce, Team Nuova Florida, Torres, Trastevere, Turris e Vis Artena.

Girone H (a 18 squadre): Agropoli, Audace Cerignola, Bitonto, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, FC Francavilla (PZ), Fidelis Andria, Foggia, Gelbison Vallo della Lucania, Gladiator, Gravina, Grumentum Val d’Angri, Nardò, Nocerina, Sorrento, Taranto e Team Altamura.

Girone I (a 18 squadre): ACR Messina, Acireale, Biancavilla, Castrovillari, Cittanovese, Corigliano Calabro, FC Messina (ex Città di Messina), Giugliano, Licata, Marina di Ragusa, Marsala, Nola, Palermo, Palmese, Roccella, Savoia, San Tommaso e Troina.

Ricordiamo che il Campionato di Serie D partirà per tutti e 9 i Gironi domenica 1°settembre 2019 alle ore 15.

Mentre la Coppa Italia inizierà domenica 18 agosto 2019 con il Turno Preliminare in gara unica.

Ecco le squadre divise per regioni che dovrebbero comporre la SERIE D 2019/20:

Abruzzo (6): Avezzano, CHIETI (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Abruzzo), Real Giulianova, Pineto, San Nicolò Notaresco (ex San Nicolò Teramo e Virtus San Nicolò) e Vastese.

Basilicata (2): Fc Francavilla e GRUMENTUM VAL D’ANGRI (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Basilicata) .

Calabria (5): Castrovillari, Cittanovese, CORIGLIANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Calabria), Palmese e Roccella.

Campania (11): AGROPOLI (Ripescato in D, dopo che era giunto 2° nell’Eccellenza Campania Girone B vincendo poi i Play Off del suddetto Girone, approdando a quelli Nazionali dove aveva perso la doppia finale col Brindisi), Gelbison Vallo della Lucania, GIUGLIANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Campania Girone A), GLADIATOR (Ripescato in D, dopo che era giunto 4° nell’Eccellenza Campania Girone A vincendo poi i Play Off del suddetto Girone, approdando a quelli Nazionali dove aveva perso la doppia semifinale col Canicattì), Nocerina, Nola, Portici, Savoia, Sorrento, SAN TOMMASO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Campania Girone B) e Turris.

Emilia Romagna (11): ALFONSINE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Emilia Romagna Girone B), Axys Zola, CORREGGESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Emilia Romagna Girone A), Fiorenzuola, Forlì, Lentigione, Mezzolara, PROGRESSO (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Sammaurese, Savignanese e Vigor Carpaneto.

Friuli Venezia Giulia (4): Chions, CJarlinz Muzane, SAN LUIGI (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Friuli Venezia Giulia) e TAMAI (Ripescato in D dopo che la scorsa stagione era giunto 14° nel Girone C, perdendo poi lo spareggio play out col Levico Terme e retrocedendo sul campo in Eccellenza).

Lazio (15): Albalonga, Aprilia Racing, ATLETICO TERME FIUGGI (Squadra frusinate che è nata dalla fusione tra la Sff Atletico di Fiumicino e Fregene che già era in Serie D e l’Atletico Fiuggi Terme), Cassino, CITTA’DI ANAGNI (Ripescata in D, dopo che la scorsa stagione era giunta 17a nel Girone G, perdendo poi o meglio pareggiando lo spareggio play out contro l’Ostia Mare [16°] e dunque retrocedendo sul campo in Eccellenza), Ladispoli, Latina, Monterosi, Ostia Mare, POMEZIA (Ripescato in D, dopo che era giunto 2° nell’Eccellenza Lazio Girone B approdando ai Play Off Nazionali dove aveva perso o meglio pareggiato la doppia finale col Mestre), PRO CALCIO TOR SAPIENZA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Lazio Girone B), Trastevere, Virtus Flaminia, Vis Artena e TEAM NUOVA FLORIDA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Lazio Girone A).

Liguria (6): Fezzanese, Lavagnese, Ligorna, Savona, Sanremese e VADO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Liguria).

Lombardia (25): Arconatese, BRENO (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), BRUSAPORTO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone C), Calvina, Caravaggio, Caronnese, CASTELLANZESE (Neopromossa avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone A), Ciliverghe Mazzano, Crema, Fanfulla, Folgore Caratese, Inveruno, LEGNANO (Ripescato in D, dopo che era giunto 3° nell’Eccellenza Lombardia Girone A, vincendo poi i Play Off del suddetto Girone, approdando a quelli Nazionali dove aveva perso la doppia finale col Breno), Mantova, Milano City (ex Bustese), NIBIONNOGGIONO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone B), Ponte San Pietro Isola, Pro Sesto, Scanzorosciate, Seregno, Sondrio, SPORTING FRANCIACORTA (Nato dalla fusione tra Adrense ed Erbusco), TRITIUM (Neopromosso avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Villa d’Almè Valbrembana e VIRTUS CISERANO BERGAMO (Nato dalla fusione tra Virtus Bergamo e Ciserano).

Marche (7): ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Jesina, Matelica (vincitore della Coppa Italia di Serie D 2019), Montegiorgio, Recanatese, Sangiustese e TOLENTINO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Marche).

Molise (3): Campobasso, OLYMPIA AGNONESE (Ripescata in D, dopo che la scorsa stagione era giunta 17a nel Girone F, perdendo poi lo spareggio play out contro la Vastese e dunque retrocedendo sul campo in Eccellenza) e VASTOGIRARDI (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Molise).

Piemonte (6): Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, FOSSANO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone B) e VERBANIA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone A).

Puglia (11): Audace Cerignola (?C), BRINDISI (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), CASARANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Puglia e la Coppa Italia Dilettanti 2019), Città di Fasano, Fidelis Andria, FOGGIA (E’stato aggiunto in soprannumero in D, dopo che la scorsa stagione era giunto 17° [causa anche il -6 di penalizzazione] in Serie B retrocedendo sul campo direttamente in C, dove però non si è iscritto causa fallimento societario, ripartendo con la nuova Società dai Dilettanti), Gravina, Nardò, Omnia Bitonto, Taranto e Team Altamura.

Sardegna (6): ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA (E’stato aggiunto in soprannumero in D, dopo che la scorsa stagione era giunto 14° in Serie C Girone A, ma poi è stato escluso dal campionato di 3a Serie per inadempienze finanziarie, ripartendo con una nuova proprietà dai Dilettanti), Budoni, Lanusei, MURAVERA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sardegna), Sassari Latte Dolce e Torres (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza).

Sicilia (9): ACR Messina, Acireale, BIANCAVILLA (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), FC Messina (ex Città di Messina), LICATA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sicilia Girone A), Marsala, MARINA DI RAGUSA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sicilia Girone B), PALERMO (E’stato aggiunto in soprannumero in D, dopo che la scorsa stagione in Serie B era giunto 3° sul campo e poi 11° col -20 di penalizzazione; non ha presentato iscrizione al Campionato cadetto e a causa di inadempienze finanziarie è stata esclusa dai campionati professionistici) e Troina.

Toscana (15): Aglianese, Aquila Montevarchi, FOLLONICA GAVORRANO (Nato dalla fusione tra due squadre grossetane: il Follonica ed il Gavorrano, quest’ultimo si trovava già in Serie D), Ghivizzano Borgoamozzano, GRASSINA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Toscana Girone B), GROSSETO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Toscana Girone A), LUCCHESE (E’stata aggiunta in soprannumero in D, dopo che la scorsa stagione era giunta 19a [causa dei 23 punti di penalizzazione] in Serie C Girone A, salvandosi sul campo avendo vinto il play out contro il Cuneo e poi ai rigori anche lo spareggio Inter-Girone contro il Bisceglie [vincitore play out del Girone C contro la Paganese; poi ripescato in C]), Ponsacco, Prato, Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Seravezza Pozzi e Tuttocuoio.

Trentino Alto Adige (3): DRO ALTO GARDA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Trentino Alto Adige), Levico Terme e Virtus Bolzano.

Umbria (4): Bastia, Cannara, FOLIGNO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Umbria) e Sporting Trestina.

Veneto (16): Adriese, Ambrosiana, Belluno, CALDIERO TERME (Neopromosso in quanto finalista della Coppa Italia Dilettanti 2019, vinta dal Casarano che era già promosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Puglia), Campodarsego, Cartigliano, Clodiense Chioggia, Delta Porto Tolle Rovigo, Este, Montebelluna, LEGNAGO SALUS (Ripescato in D, dopo che la scorsa stagione era giunto 13° nel Girone B, perdendo poi lo spareggio play out col Villafranca Veronese, retrocedendo sul campo in Eccellenza), LUPARENSE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Veneto Girone B), MESTRE (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Union Feltre, VIGASIO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Veneto Girone A) e Villafranca Veronese.

Repubblica di San Marino (una): CATTOLICA SAN MARINO (Nato dalla fusione tra il Cattolica calcio che era retrocesso dall’Eccellenza Girone B in Promozione Emilia Romagna ed il San Marino. La sede sociale resterà nella Repubblica sanmarinese, le gare interne invece verranno disputate al Comunale Giorgio Calbi di Cattolica [Rimini]).

?C= Spera ancora nel ripescaggio in Serie C, avendo presentato ricorso.

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Lega Pro), neopromosse (dall’Eccellenza), ripescate (dopo essere retrocesse dalla scorsa Serie D o dopo aver sfiorato la promozione in Eccellenza), aggiunte in sovrannumero (dopo essere fallite ed escluse dalla Serie B e C) e che hanno cambiato denominazione.

COPPA ITALIA SERIE D (VINTA LA SCORSA STAGIONE DAL MATELICA) 2019/20:

Programma Turno Preliminare di domenica 18 agosto 2019:

Gara 1: Chions-San Luigi

Gara 2 : Tamai-Luparense

Gara 3: Cartigliano-Belluno

Gara 4: Ambrosiana-Caldiero Terme

Gara 5: Vigasio-Villafranca Veronese

Gara 6: Clodiense Chioggia-Mestre

Gara 7: Levico Terme-Dro

Gara 8: Ciliverghe Mazzano-Legnago Salus

Gara 9: Milano City-Arconatese

Gara 10: Caravaggio-Scanzorosciate

Gara 11: Tritium-Brusaporto

Gara 12: Ponte San Pietro Isola -Nibionnoggiono

Gara 13: Legnano-Castellanzese

Gara 14: Calvina-Breno

Gara 15: Lavagnese-Fezzanese

Gara 16: Borgosesia-Verbania

Gara 17: Fossano-Vado

Gara 18: Correggese-Lentigione

Gara 19: Mezzolara-Alfonsine

Gara 20: Forlì-Cattolica San Marino

Gara 21: Scandicci-Progresso

Gara 22: Atletico Porto Sant’Elpidio-Tolentino

Gara 23: Real Forte Querceta-Lucchese

Gara 24: Sangiovannese-Grosseto

Gara 25: Aglianese-Grassina

Gara 26: Bastia-Foligno

Gara 27: Avezzano-Real Giulianova

Gara 28: Vastese-Chieti

Gara 29: Olympia Agnonese-Vastogirardi

Gara 30: Torres-Arzachena

Gara 31: Muravera-Budoni

Gara 32: Ladispoli-Flaminia

Gara 33: Ostia Mare-Pomezia

Gara 34: Pro Calcio Tor Sapienza-Team Nuova Florida

Gara 35: Città di Anagni-Campobasso

Gara 36: Gladiator-San Tommaso

Gara 37: Gelbison-Agropoli

Gara 38: Giugliano-Sorrento

Gara 39: Nocerina-Nola

Gara 40: Francavilla-Grumentum Val D’Angri

Gara 41: Nardò-Casarano

Gara 42: Brindisi-Foggia

Gara 43: Roccella-Corigliano

Gara 44: Palmese-Città di Messina

Gara 45: Marina di Ragusa-Messina

Gara 46: Licata-Troina

Gara 47: Palermo-Biancavilla

In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore per l’accesso alla fase successiva.

Calendario Date

Domenica 18 agosto 2019 – Turno Preliminare

Domenica 25 agosto 2019 – Primo turno

Mercoledì 25 settembre 2019 – Trentaduesimi

Mercoledì 9 ottobre 2019 – Sedicesimi

Mercoledì 13 novembre 2019 – Ottavi

Mercoledì 4 dicembre 2019 – Quarti

Mercoledì 29 gennaio 2020 – Semifinale d’andata

Mercoledì 12 febbraio 2020 – Semifinale di ritorno

Mercoledì 1° aprile 2020 – Finale

Samb eliminata dallo Spezia (che domenica sarà ospite della Spal) . Ascoli travolto (0-4) in casa dalla Viterbese. Colpaccio Sudtirol a Venezia e non solo. Goleada (6-1) Salernitana al Rezzato. Poker di reti per Crotone e Verona. Brescia, Livorno, Palermo, Pescara e Pisa. dove Vis cade (2-1) a Gubbio e Teramo-Fermana si (giocata mercoledì) finisce a reti bianche (0-0)

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.