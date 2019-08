Sette sono a 18 squadre e due a 20 (B e C). Dentro al Girone F a 18 (e non più 20) squadre, come da copione anche tutte e 6 le formazioni abruzzesi e le 3 molisane ma con le 2 novità Atletico Terme Fiuggi e Cattolica San Marino. Rispetto alla scorsa stagione non ci sono le squadre romagnole (se si considera il Cattolica come appartenente alla sezione San Marino) spostate nel raggruppamento D. Tra le altre nobili decadute: Foggia inserito nel Girone H e Palermo nell’ultimo Girone, quello I.

ROMA – Finalmente sono stati ufficializzati i 9 Gironi del prossimo campionato di Serie D 2019/20.

Al via 166 (2 in meno rispetto alla scorsa stagione) squadre con tutte le regioni d’Italia rappresentate ad esclusione della Valle D’Aosta.

La Lombardia è la regione più rappresentata con ben 25 (2 in meno però rispetto alla scorsa stagione) squadre, seguita da quella Veneto distaccata a quota 16.

Sette (compreso l’F) Gironi sono a 18 squadre e due a 20 (B e C).

Ricordiamo che sono state aggiunte in sovrannumero 4 squadre (di cui 3 nobili decadute) fallite: Arzachena (nel Girone G), Foggia (nel Girone H), Lucchese (nel Girone A) e Palermo (nel Girone I).

Nel Girone F 7 squadre per Marche (Atletico Porto Sant’Elpidio, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Recanatese, Sangiustese e Tolentino), 6 per Abruzzo (Avezzano, Chieti, Pineto, Real Giulianova, San Nicolò Notaresco e Vastese), 3 per Molise (Campobasso, Olympia Agnonese e Vastogirardi) ed una a testa per Lazio (Atletico Terme Fiuggi) e San Marino (Cattolica San Marino).

Rispetto alla scorsa stagione la novità di questo Girone sta nelle 18 squadre ai nastri di partenza (2 in meno dell’anno scorso: 20) senza le squadre romagnole (Forlì, Sammaurese e Savignanese) spostate nel raggruppamento D, ma con l’inserimento di 2 squadre che si sono fuse con altre Società ed hanno cambiato denominazione: una laziale (Atletico Terme Fiuggi) ed una della Repubblica di San Marino (Cattolica San Marino).

Le favorite alla vittoria finale nel Girone F dovrebbero essere Campobasso, Matelica (vincitore della Coppa Italia di Serie D 2019 e vine da 3 secondi posti consecutivi nel Girone F) e Recanatese con Atletico Terme Fiuggi e Cattolica San Marino out-sider.

Ricordiamo che il Campionato di Serie D partirà per tutti e 9 i Gironi domenica 1°settembre 2019 alle ore 15.

Mentre la Coppa Italia inizierà domenica 18 agosto 2019 con il Turno Preliminare in gara unica.

I quattro fuoriquota da schierare in campo dovranno essere: un 99, due 2000 ed un 2001. Confermate le 5 sostituzioni a partita per ciascuna squadra.

Ricordiamo inoltre che in tutti e 9 i Gironi ci sarà una sola promozione in C (1a classificata di ciascun Girone) e 4 retrocessioni: 2 dirette e 2 dopo i play out.

Nei Gironi a 18 squadre retrocederanno direttamente in Eccellenza la 17a e 18a classifata, in quelli a 20 la 19a e la 20a.

Per l’Audace Cerignola, dopo la presa di posizione del CONI, sembrava si fossero spalancate le porte della Serie C. Del resto, la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, arrivava dopo altre due battaglie vinte dal club pugliese, sulla stessa questione.

Tuttavia, FIGC e Lega Pro, proprio contro la decisione del CONI, hanno deciso di ricorrere al T.A.R. del Lazio, che ieri, ha deciso di sospendere la decisione del CONI, e di esprimersi in modo definitivo, il 9 settembre 2019.

L’Audace Cerignola, dunque, al momento resta in Serie D, salvo diverse decisioni che, come detto, potrebbero arrivare non prima del 9 settembre.

Ecco i 9 Gironi:

Girone A (a 18 squadre): Borgosesia, Bra, Caronnese, Casale, Chieri, Fezzanese, Fossano, Ghivizzano Borgo a Mozzano, Lavagnese, Ligorna, Lucchese, Prato, Real Forte Querceta, Sanremese, Savona, Seravezza Pozzi, Vado e Verbania.

Girone B (a 20 squadre): Arconatese, Brusaporto, Caravaggio, Castellanzese, Dro Alto Garda, Folgore Caratese, Inveruno, Legnano, Levico Terme, Milano City, Nibionnoggiono, Ponte San Pietro Isola, Pro Sesto, Scanzorosciate, Seregno, Sondrio, Tritium, Villa D’Almè Valbrembana, Virtus Ciserano Bergamo * e Virtus Bolzano.

*= Società nata dalla fusione tra Virtus Bergamo e Ciserano che già erano entrambe in Serie D (ma il Ciserano la scorsa stagione era retrocesso sul campo in Eccellenza)

Girone C (a 20 squadre): Adriese, Ambrosiana, Belluno, Caldiero Terme, Campodarsego, Cartigliano, Chions, Cjarlins Muzane, Clodiense Chioggia, Delta Rovigo, Este, Legnago Salus, Luparense, Mestre, Montebelluna, San Luigi, Tamai, Union Feltre, Vigasio e Villafranca Veronese.

Girone D (a 18 squadre): Alfonsine, Breno, Calvina, Ciliverghe Mazzano, Correggese, Crema, Fanfulla, Fiorenzuola, Forlì, Lentigione, Mantova, Mezzolara, Progresso, Sammaurese, Sasso Marconi Zola, Savignanese, Sporting Franciacorta * (ex Adrense) e Vigor Carpaneto.

*= Società nata dalla fusione tra

Girone E (a 18 squadre): Aglianese, Albalonga, Aquila Montevarchi, Bastia, Cannara, Citta di Foligno, Flaminia, Follonica Gavorrano *, Grassina, Grosseto, Monterosi, Pomezia, Ponsacco, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Tuttocuoio e Sporting Trestina.

*= Società nata dalla fusione tra

Girone F (a 18 squadre): Atletico Porto Sant’Elpidio, Atletico Terme Fiuggi *, Avezzano, Campobasso, Cattolica San Marino **, Chieti, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Olympia Agnonese, Pineto, Real Giulianova, Recanatese, San Nicolò Notaresco, Sangiustese, Tolentino, Vastese e Vastogirardi.

*= Società nata dalla fusione tra Sff Atletico di Fiumicino e Fregene che già era in Serie D (Girone G) e l’Atletico Fiuggi Terme.

**= Società nata dalla fusione tra Cattolica calcio che era retrocesso dall’Eccellenza Girone B in Promozione Emilia Romagna ed il San Marino che già era in Serie D (Girone D). La sede sociale resterà nella Repubblica sanmarinese, le gare interne invece verranno disputate al Comunale Giorgio Calbi di Cattolica (Rimini).

Girone G (a 18 squadre): Academy Ladispoli, Aprilia Racing, Arzachena, Budoni, Cassino, Città di Anagni, Lanusei, Latina, Muravera, Ostia Mare, Portici, Pro Calcio Tor Sapienza, Sassari Latte Dolce, Team Nuova Florida, Torres, Trastevere, Turris e Vis Artena.

Girone H (a 18 squadre): Agropoli, Audace Cerignola, Bitonto, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, FC Francavilla (PZ), Fidelis Andria, Foggia, Gelbison Vallo della Lucania, Gladiator, Gravina, Grumentum Val d’Angri, Nardò, Nocerina, Sorrento, Taranto e Team Altamura.

Girone I (a 18 squadre): ACR Messina, Acireale, Biancavilla, Castrovillari, Cittanovese, Corigliano Calabro, FC Messina (ex Città di Messina), Giugliano, Licata, Marina di Ragusa, Marsala, Nola, Palermo, Palmese, Roccella, Savoia, San Tommaso e Troina.

Ecco le 166 squadre divise per regioni che in base ai risultati del campo dovrebbero comporre la SERIE D 2019/20:

Abruzzo (6): Avezzano, CHIETI (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Abruzzo), Real Giulianova, Pineto, San Nicolò Notaresco (ex San Nicolò Teramo e Virtus San Nicolò) e Vastese.

Basilicata (2): Fc Francavilla e GRUMENTUM VAL D’ANGRI (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Basilicata) .

Calabria (5): Castrovillari, Cittanovese, CORIGLIANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Calabria), Palmese e Roccella.

Campania (11): AGROPOLI (Ripescato in D, dopo che era giunto 2° nell’Eccellenza Campania Girone B vincendo poi i Play Off del suddetto Girone, approdando a quelli Nazionali dove aveva perso la doppia finale col Brindisi), Gelbison Vallo della Lucania, GIUGLIANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Campania Girone A), GLADIATOR (Ripescato in D, dopo che era giunto 4° nell’Eccellenza Campania Girone A vincendo poi i Play Off del suddetto Girone, approdando a quelli Nazionali dove aveva perso la doppia semifinale col Canicattì), Nocerina, Nola, Portici, Savoia, Sorrento, SAN TOMMASO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Campania Girone B) e Turris.

Emilia Romagna (11): ALFONSINE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Emilia Romagna Girone B), Axys Zola, CORREGGESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Emilia Romagna Girone A), Fiorenzuola, Forlì, Lentigione, Mezzolara, PROGRESSO (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Sammaurese, Savignanese e Vigor Carpaneto.

Friuli Venezia Giulia (4): Chions, CJarlinz Muzane, SAN LUIGI (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Friuli Venezia Giulia) e TAMAI (Ripescato in D dopo che la scorsa stagione era giunto 14° nel Girone C, perdendo poi lo spareggio play out col Levico Terme e retrocedendo sul campo in Eccellenza).

Lazio (15): Albalonga, Aprilia Racing, ATLETICO TERME FIUGGI (Squadra frusinate che è nata dalla fusione tra la Sff Atletico di Fiumicino e Fregene che già era in Serie D e l’Atletico Fiuggi Terme), Cassino, CITTA’DI ANAGNI (Ripescata in D, dopo che la scorsa stagione era giunta 17a nel Girone G, perdendo poi o meglio pareggiando lo spareggio play out contro l’Ostia Mare [16°] e dunque retrocedendo sul campo in Eccellenza), Ladispoli, Latina, Monterosi, Ostia Mare, POMEZIA (Ripescato in D, dopo che era giunto 2° nell’Eccellenza Lazio Girone B approdando ai Play Off Nazionali dove aveva perso o meglio pareggiato la doppia finale col Mestre), PRO CALCIO TOR SAPIENZA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Lazio Girone B), Trastevere, Virtus Flaminia, Vis Artena e TEAM NUOVA FLORIDA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Lazio Girone A).

Liguria (6): Fezzanese, Lavagnese, Ligorna, Savona, Sanremese e VADO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Liguria).

Lombardia (25): Adrense, Arconatese, BRENO (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), BRUSAPORTO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone C), Calvina, Caravaggio, Caronnese, CASTELLANZESE (Neopromossa avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone A), Ciliverghe Mazzano, Crema, Fanfulla, Folgore Caratese, Inveruno, LEGNANO (Ripescato in D, dopo che era giunto 3° nell’Eccellenza Lombardia Girone A, vincendo poi i Play Off del suddetto Girone, approdando a quelli Nazionali dove aveva perso la doppia finale col Breno), Mantova, Milano City (ex Bustese), NIBIONNOGGIONO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone B), Ponte San Pietro Isola, Pro Sesto, Scanzorosciate, Seregno, Sondrio, TRITIUM (Neopromosso avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Villa d’Almè Valbrembana e VIRTUS CISERANO BERGAMO (Nato dalla fusione tra Virtus Bergamo e Ciserano).

Marche (7): ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Jesina, Matelica (vincitore della Coppa Italia di Serie D 2019), Montegiorgio, Recanatese, Sangiustese e TOLENTINO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Marche).

Molise (3): Campobasso, OLYMPIA AGNONESE (Ripescata in D, dopo che la scorsa stagione era giunta 17a nel Girone F, perdendo poi lo spareggio play out contro la Vastese e dunque retrocedendo sul campo in Eccellenza) e VASTOGIRARDI (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Molise).

Piemonte (6): Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, FOSSANO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone B) e VERBANIA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone A).

Puglia (11): Audace Cerignola (?C), BRINDISI (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), CASARANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Puglia e la Coppa Italia Dilettanti 2019), Città di Fasano, Fidelis Andria, FOGGIA (Verrà aggiunto in soprannumero), Gravina, Nardò, Omnia Bitonto, Taranto e Team Altamura.

Sardegna (6): ARZACHENA (Verrà aggiunto in soprannumero), Budoni, Lanusei, MURAVERA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sardegna), Sassari Latte Dolce e Torres (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza).

Sicilia (9): ACR Messina, Acireale, BIANCAVILLA (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), FC Messina (ex Città di Messina), LICATA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sicilia Girone A), Marsala, MARINA DI RAGUSA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sicilia Girone B), PALERMO (Verrà aggiunto in soprannumero) e Troina.

Toscana (15): Aglianese, Aquila Montevarchi, FOLLONICA GAVORRANO (Nato dalla fusione tra due squadre grossetane: il Follonica ed il Gavorrano, quest’ultimo si trovava già in Serie D), Ghivizzano Borgoamozzano, GRASSINA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Toscana Girone B), GROSSETO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Toscana Girone A), LUCCHESE (Verrà aggiunta in soprannumero), Ponsacco, Prato, Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Seravezza Pozzi e Tuttocuoio.

Trentino Alto Adige (3): DRO ALTO GARDA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Trentino Alto Adige), Levico Terme e Virtus Bolzano.

Umbria (4): Bastia, Cannara, FOLIGNO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Umbria) e Sporting Trestina.

Veneto (16): Adriese, Ambrosiana, Belluno, CALDIERO TERME (Neopromosso in quanto finalista della Coppa Italia Dilettanti 2019, vinta dal Casarano che era già promosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Puglia), Campodarsego, Cartigliano, Clodiense Chioggia, Delta Porto Tolle Rovigo, Este, Montebelluna, LEGNAGO SALUS (Ripescato in D, dopo che la scorsa stagione era giunto 13° nel Girone B, perdendo poi lo spareggio play out col Villafranca Veronese, retrocedendo sul campo in Eccellenza), LUPARENSE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Veneto Girone B), MESTRE (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Union Feltre, VIGASIO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Veneto Girone A) e Villafranca Veronese.

Repubblica di San Marino (una): CATTOLICA SAN MARINO (Nato dalla fusione tra il Cattolica calcio che era retrocesso dall’Eccellenza Girone B in Promozione Emilia Romagna ed il San Marino. La sede sociale resterà nella Repubblica sanmarinese, le gare interne invece verranno disputate al Comunale Giorgio Calbi di Cattolica [Rimini]).

?C= Spera ancora nel ripescaggio in Serie C, avendo presentato ricorso ed attende decisione definitiva del Tar del Lazio prevista per il 9 settembre 2019.

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Lega Pro), neopromosse (dall’Eccellenza), ripescate (dopo essere retrocesse dalla scorsa Serie D o dopo aver sfiorato la promozione in Eccellenza), aggiunte in sovrannumero (dopo essere fallite ed escluse dalla Serie B e C) e che hanno cambiato denominazione.

COPPA ITALIA SERIE D (VINTA LA SCORSA STAGIONE DAL MATELICA) 2019/20:

Programma Turno Preliminare di domenica 18 agosto 2019

Gara 1: Chions-San Luigi

Gara 2 : Tamai-Luparense

Gara 3: Cartigliano-Belluno

Gara 4: Ambrosiana-Caldiero Terme

Gara 5: Vigasio-Villafranca Veronese

Gara 6: Clodiense Chioggia-Mestre

Gara 7: Levico Terme-Dro

Gara 8: Ciliverghe Mazzano-Legnago Salus

Gara 9: Milano City-Arconatese

Gara 10: Caravaggio-Scanzorosciate

Gara 11: Tritium-Brusaporto

Gara 12: Ponte San Pietro Isola -Nibionnoggiono

Gara 13: Legnano-Castellanzese

Gara 14: Calvina-Breno

Gara 15: Lavagnese-Fezzanese

Gara 16: Borgosesia-Verbania

Gara 17: Fossano-Vado

Gara 18: Correggese-Lentigione

Gara 19: Mezzolara-Alfonsine

Gara 20: Forlì-Cattolica San Marino

Gara 21: Scandicci-Progresso

Gara 22: Atletico Porto Sant’Elpidio-Tolentino

Gara 23: Real Forte Querceta-Lucchese

Gara 24: Sangiovannese-Grosseto

Gara 25: Aglianese-Grassina

Gara 26: Bastia-Foligno

Gara 27: Avezzano-Real Giulianova

Gara 28: Vastese-Chieti

Gara 29: Olympia Agnonese-Vastogirardi

Gara 30: Torres-Arzachena

Gara 31: Muravera-Budoni

Gara 32: Ladispoli-Flaminia

Gara 33: Ostia Mare-Pomezia

Gara 34: Pro Calcio Tor Sapienza-Team Nuova Florida

Gara 35: Città di Anagni-Campobasso

Gara 36: Gladiator-San Tommaso

Gara 37: Gelbison-Agropoli

Gara 38: Giugliano-Sorrento

Gara 39: Nocerina-Nola

Gara 40: FC Francavilla-Grumentum Val D’Angri

Gara 41: Nardò-Casarano

Gara 42: Brindisi-Foggia

Gara 43: Roccella-Corigliano

Gara 44: Palmese-FC Messina (ex Città di Messina)

Gara 45: Marina di Ragusa-ACR Messina

Gara 46: Licata-Troina

Gara 47: Palermo-Biancavilla

In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore per l’accesso alla fase successiva.

In neretto le sfide che riguardano le squadre del Girone F.

Calendario Date

Domenica 18 agosto 2019 – Turno Preliminare

Domenica 25 agosto 2019 – Primo turno

Mercoledì 25 settembre 2019 – Trentaduesimi

Mercoledì 9 ottobre 2019 – Sedicesimi

Mercoledì 13 novembre 2019 – Ottavi

Mercoledì 4 dicembre 2019 – Quarti

Mercoledì 29 gennaio 2020 – Semifinale d’andata

Mercoledì 12 febbraio 2020 – Semifinale di ritorno

Mercoledì 1° aprile 2020 – Finale

