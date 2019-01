INCHIESTA Continuano gli approfondimenti con lo studente universitario Andrea Cardinali. A San Benedetto il confronto con gli strumenti di comunicazione visiva digitale non regge neppure con Foligno e Faenza, altro che grandi stazioni del Nord

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuiamo il nostro viaggio attorno alla Stazione di San Benedetto del Tronto, guidati da Andrea Cardinali, studente universitario a Milano originario di Monsampolo del Tronto che ha avuto modo di approfondire la situazione della stazione sambenedettese proprio grazie all’uso del treno, necessario per recarsi a Milano.

Dopo il confronto tra la stazione di San Benedetto e quella di Civitanova (clicca qui) e l’approfondimento sul traffico passeggeri a San Benedetto e Pesaro (clicca qui), stavolta mostriamo in una serie di slide il cattivo funzionamento dei monitor e dei teleindicatori alla stazione sambenedettese, che non reggono il confronto neppure con quelli di città di media o medio-piccola dimensione quali ad esempio Faenza e Foligno. Un’altra cartolina non proprio invidiabile, oltre ai problemi di accessibilità già evidenziati.

Serve altro?

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)