Da Scienziati nel Pallone Magazine

Sarebbe interessante sapere che cosa avrà mai indotto il signor Giovanni Castellano, della sezione di Nichelino, ad estrarre il cartellino rosso, diretto, all’indirizzo di mister Palladini. Perchè per prendere un provvedimento così pesante, che potrebbe fargli saltare la partita più importante da quasi 40 anni a questa parte, dev’esserci un motivo valido. Altrimenti, il retropensiero che certi arbitri vengano al Riviera per dimostrare di avere la “personalità” di non farsi condizionare dalla piazza sventolando cartellini e non fischiando falli limpidi per la squadra di casa, potrebbe lecitamente sorgere. Anche perchè, una partita che per la prima mezzora era stata godibile, a seguito della suddetta sceneggiata, si è incattivita ancor di più diventando una guerra di nervi. Difficile giudicare tatticamente un primo tempo così nervoso, per la verità giocato per larga parte bene dai rossoblu, puniti al primo errore su un calcio di punizione, anch’esso concesso tra mille dubbi dall’arbitro.

Ma ciò che rasenta l’inspiegabile è quello che è accaduto nel secondo tempo. Prima un rigore parso in presa diretta chiarissimo non dato su Eusepi. E infine, ciliegina sulla torta per completare l’opera, il gol annullato a Sbaffo al 96esimo per una carica sul portiere che, sinceramente, nessuno ha visto. E bravo arbitro! Complimenti per essere stato coerente dal primo all’ultimo minuto, non era facile. Compreso il tocco di classe del triplice fischio col pallone vagante ancora in area di rigore!

In sala stampa, colpo di teatro di Patron Massi che irrompe durante la conferenza del mister ravennate e gli mostra dal telefonino l’episodio, chiosando anche lui con “complimenti per l’onestà”.