Stefano De Angelis, ds Samb: “Abbiamo dimostrato di batterci ad armi pari contro una squadra forte, avremmo meritato un risultato diverso. Credo che gli episodi siano sotto gli occhi di tutti. Il rammarico più grande è sul gol annullato allo scadere, dalle immagini si vede chiaramente che nessuno ha fatto fallo. Sugli altri episodi si può anche parlare di interpretazione ma sul pareggio non c’è da discutere. Siamo stati sfortunati questa sera, speriamo che girerà a nostro favore le prossime volte. Questa sconfitta ci deve dare consapevolezza dei nostri mezzi, dobbiamo subito mettere da parte la rabbia e trasformarla in energia positiva”.