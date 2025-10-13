Presunto rigore su Eusepi inizio del contatto Eusepi cade in area Il tiro di Sbaffo entrato in rete, poi annullato Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata. Condividi TAGS fotogallery samb-ravenna Lascia un commento Subscribe Connetti con Login Acconsento alla creazione di un account Quando fai il login per la prima volta tramite l'integrazione con i Social, salviamo le informazioni pubbliche del tuo profilo, in base alle tue impostazioni di privacy. Salviamo anche il tuo indirizzo e-mail per creare un account automaticamente. Una volta creato, ti potrai autenticare. NON acconsentoAcconsento Notificami Nuovi commenti di seguito al mio nuove repliche ai miei commenti Acconsento alla creazione di un account Quando fai il login per la prima volta tramite l'integrazione con i Social, salviamo le informazioni pubbliche del tuo profilo, in base alle tue impostazioni di privacy. Salviamo anche il tuo indirizzo e-mail per creare un account automaticamente. Una volta creato, ti potrai autenticare. NON acconsentoAcconsento Per commentare bisogna essere autenticati 0 Commenti più vecchi più nuovi più votati Inline Feedbacks View all comments articoli CORRELATI Difficile giocare contro dodici Il commento di Antonio Di Salvatore, post Samb-Ravenna 0-1 tratto da Scienziati nel Pallone Magazine di Antonio Di Salvatore Samb-Ravenna, De Angelis: “Credo che quanto accaduto sia sotto gli occhi di tutti” "Il rammarico più grande è sul gol annullato allo scadere, dalle immagini si vede chiaramente che nessuno ha fatto fallo" di Antonio Di Salvatore Marchionni: “Gol annullato a Sbaffo? Non l’ho visto”, Massi glielo mostra dal telefono in sala stampa: “Complimenti per l’onestà” Colpo da teatro del presidente rossoblu che irrompe durante la conferenza stampa dell'allenatore giallorosso per far rivedere l'episodio incriminato di Antonio Di Salvatore BEPOP, IL PROTAGONISTA SEI TU! Il servizio di Riviera Oggi per le attività commerciali Costruiamo per te contenuti di valore che sono veicolati sia sul giornale on line che sui nostri social media: testi, foto, video, contest. clicca qui per saperne di più wpDiscuzInsert
