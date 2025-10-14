SAN BENEDETTO – Il Giudice Sportivo ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale in merito a quanto accaduto al termine della gara tra Sambenedettese e Ravenna.

Nel comunicato ufficiale si legge: «In ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa a quanto accaduto al termine della gara, durante il deflusso dalla tribuna, alcuni tesserati della società Ravenna sarebbero stati oggetto di episodi di violenza da parte di numerosi tifosi della Sambenedettese».

L’invio degli atti alla Procura è un atto dovuto in casi del genere e potrebbe portare a ulteriori accertamenti e provvedimenti disciplinari.