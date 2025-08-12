SAN BENEDETTO – Si è tenuta oggi, lunedì 12 agosto, presso la Sala Consiliare di San Benedetto, la conferenza di presentazione del tradizionale concerto di Ferragosto “Armonie in controluce” che si terrà all’alba di venerdì 15, dalle 5.30.

Organizzato con passione dall’associazione Seventeen Eventi, in collaborazione con il Maestro Lito Fontana e con il patrocinio del Comune di San Benedetto, l’evento promette ancora una volta emozioni indimenticabili.

Quest’anno, il palcoscenico naturale sarà ancora più evocativo: il concerto si terrà in Viale delle Tamerici, in direzione della suggestiva statua del Pescatore, nel giardino Nuttate De Lune, un luogo che all’alba crea un’atmosfera unica, dove la musica si fonderà con i colori nascenti del sole sull’Adriatico.

Il cuore pulsante di questa edizione sarà un sentito indimenticabile cantautore e icona della musica italiana, originario proprio dell’Abruzzo. Sarà un modo per onorare la sua arte e la sua memoria in un contesto di grande bellezza.

A guidare l’evento sarà il Maestro Lito Fontana, figura di spicco nel panorama musicale.

Lito Fontana è un trombonista di fama mondiale, nato in Argentina ma cresciuto in Italia, a San Benedetto. Attualmente vive e insegna in Austria, dove è docente al conservatorio di Hall in Tirol.

La sua carriera è ricca di collaborazioni con artisti internazionali come Billy Cobham e Chet Baker, e ha suonato anche nell’orchestra che accompagnava Renzo Arbore nella trasmissione “Indietro Tutta”. È stato insignito di prestigiosi riconoscimenti, come il 4BR Awards Band of the Year nella categoria Trombone nel 2009, unico italiano a riceverlo.

Fontana è anche il fondatore del quartetto “Trombonisti Italiani” e ha diversi album all’attivo, tra cui “When I walk alone” e “A mi manera”. È un musicista versatile che esplora vari generi musicali e ha anche un canale YouTube ufficiale dove condivide contenuti musicali, video e interviste.

La sua presenza è una garanzia di qualità e innovazione, capace di elevare ogni concerto a un’esperienza artistica di alto livello.

Sul palco, ci sarà un’orchestra di numerosi maestri del Conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo. La presenza di questi talentuosi musicisti garantirà un’esecuzione impeccabile e coinvolgente, capace di toccare le corde più profonde dell’anima.

“Armonia in Controluce” è più di un semplice concerto; è un rito, un momento di comunione tra musica, natura e persone.

Ogni anno l’evento si arricchisce di nuovi dettagli e perfezionamenti, confermando la sua capacità di sorprendere e incantare un pubblico sempre più vasto.

La cura e la passione con cui viene organizzato si riflettono nella magia che si respira all’alba, rendendolo un appuntamento imperdibile dell’estate sambenedettese, un’esperienza sonora e visiva che vi avvolgerà il pubblico presente in un’armonia perfetta.