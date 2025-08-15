SAN BENEDETTO – Nello scenario mozzafiato del giardino Nuttate De Lune, situato in Viale delle Tamerici e con la maestosa statua del Pescatore a fare da suggestivo sfondo, la musica si è fusa armoniosamente con i primi raggi del sole che accarezzavano l’Adriatico, regalando emozioni indimenticabili a un pubblico numeroso e incantato.

L’evento, organizzato con la consueta passione dal presidente dell’accademia Vivaldi Lito Fontana, dal direttore artistico Paci e dall’associazione Seventeen Eventi con il patrocinio del Comune di San Benedetto, ha visto esibirsi sul palco una straordinaria orchestra composta dai Maestri del Conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo.

La loro bravura ha garantito un’esecuzione impeccabile e coinvolgente, capace di toccare le corde più profonde dell’anima grazie alle voci di Alessia Marchegiani e Linda Valori.

“Armonie in Controluce” si conferma non solo un semplice concerto, ma un vero e proprio rito che celebra la profonda connessione tra arte, natura e comunità.

Ogni anno, l’evento si arricchisce di nuovi dettagli e perfezionamenti, mantenendo intatta la sua capacità di sorprendere e incantare un pubblico sempre più vasto.

La cura e la dedizione riposte nell’organizzazione e nella professionalità dei musicisti si riflettono nella magia che si respira al sorgere del sole, rendendo questo appuntamento un’esperienza sensoriale completa e imperdibile dell’estate sambenedettese.