RIPATRANSONE – L’attesa è quasi finita. Mancano solo pochi giorni alla tappa conclusiva della terza edizione del Tilt Summer Festival, che vedrà salire sul palco dell’ Anfiteatro delle Fonti un artista di grande spessore: Cristiano De André.

L’appuntamento è fissato per il 27 agosto, una data che segnerà l’atto finale del Festival con un concerto che si preannuncia indimenticabile.

Figlio d’arte, con un legame profondo e indissolubile con l’eredità del padre, Fabrizio De André, Cristiano ha saputo costruire una carriera solida e personale. La sua musica, intensa e ricca di sfumature, mescola la poesia del cantautorato con sonorità contemporanee, toccando le corde più intime dell’animo umano.

L’esibizione a Ripatransone non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio attraverso la sua discografia, un’occasione per ripercorrere le tappe della sua carriera e, inevitabilmente, riscoprire anche il grande patrimonio musicale lasciato dal padre.

L’atmosfera del Teatro delle Fonti, con la sua cornice suggestiva, sarà il palcoscenico perfetto per accogliere un’esibizione che promette di essere profonda e autentica, un’occasione imperdibile per il pubblico marchigiano di vivere un’esperienza musicale di alto livello.

Biglietti disponibili al link ticketone.it