SAN BENEDETTO – Si è tenuta questa mattina, martedì 12 agosto, presso la Sala Consiliare del Comune di San Benedetto, la conferenza di presentazione dell’evento culturale “Versi di fine estate”, una rassegna culturale che illuminerà Piazza Bice Piacentini, nel cuore del Paese alto di San Benedetto, con due serate imperdibili dedicate a poesia, musica e cinema.

La manifestazione, organizzata da Seventeen Eventi con la direzione artistica di Simone Santini, il patrocinio e il contributo del Comune di San Benedetto e della BCC del Piceno, rende omaggio alla bellezza dell’arte come ponte tra emozione, memoria e contemporaneità.

La rassegna vedrà protagonisti due maestri indiscussi del panorama culturale italiano: Michele Placido e Giancarlo Giannini.

Piazza Bice Piacentini, definita la “culla della memoria e dell’anima sambenedettese“, sarà il grande palcoscenico per questi eventi unici.

Domenica 24 agosto: “Amor y Tango” con Michele Placido e Davide Cavuti ensemble

La prima serata, domenica 24 agosto, sarà dedicata ad “Amor y Tango“, un recital teatrale-musicale che promette passione, poesia e nostalgia. Con la regia e la voce intensa di Michele Placido, accompagnato dal compositore Davide Cavuti e il suo ensemble, lo spettacolo darà vita a un viaggio ispirato ai grandi poeti dell’amore e alle musiche dell’anima latina.

Il tango diventerà linguaggio emotivo universale, un ponte tra parole e note, spaziando dai versi immortali della poesia alle composizioni di Piazzolla, Gardel, Troilo, e le musiche originali firmate Cavuti.

Un momento particolarmente toccante sarà “Yo soy José”, ispirato ai desaparecidos argentini, che intreccia il sentimento dell’amore con le ferite della storia.

Sabato 13 settembre: “Io, il cinema e la poesia” con Giancarlo Giannini e Davide Cavuti ensemble

La rassegna si concluderà sabato 13 settembre con “Io, il cinema e la poesia”, una vera e propria celebrazione dell’arte, della carriera e della parola di Giancarlo Giannini, icona vivente del cinema italiano.

L’attore condurrà il pubblico in un affascinante racconto tra aneddoti, versi e memoria cinematografica, ripercorrendo le tappe della sua straordinaria carriera e regalando un dialogo intimo tra vita e poesia.

Anche in questa occasione, Davide Cavuti e i suoi musicisti accompagneranno Giannini con fisarmonica, chitarra e violino, creando atmosfere emotive. Giannini interpreterà testi di Dante, Leopardi, d’Annunzio e dei grandi poeti della letteratura mondiale, intrecciandoli con racconti personali e il ricordo dei registi con cui ha lavorato, da Lina Wertmüller a James Bond.

“Versi di fine estate” è più di una rassegna; è un congedo poetico dalla stagione estiva, un’occasione per rallentare, ascoltare e sentire, in un mondo che corre veloce. Le voci di Placido e Giannini in Piazza Bice Piacentini diventeranno narrazione collettiva, memoria condivisa ed emozione viva.

L’Assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali Lia Sebastiani, ha commentato: “Versi di fine estate rappresenta per San Benedetto del Tronto un momento di altissimo valore culturale ed emotivo. Portare in Piazza Bice Piacentini due grandi maestri come Michele Placido e Giancarlo Giannini significa offrire alla città un’occasione unica di vivere l’arte, la poesia e la musica. Questa rassegna è un invito ad abitare il Paese Alto, spazio di bellezza condivisa dove la cultura diventa esperienza collettiva e accessibile a tutti. San Benedetto è sempre più viva, aperta e ispirante“.

Informazioni sull’Evento:

Location: Piazza Bice Piacentini, San Benedetto del Tronto

Date: Domenica 24 agosto e Sabato 13 settembre 2025

Inizio Spettacoli: Ore 21:00

Il costo dei biglietti disponibili su Ciaotickets.com è di 15€ + Dp. Posto Unico.