SAN BENEDETTO – La Copa Riviera è ormai alle porte! Parte ufficialmente la seconda edizione del Torneo di “calcio a 8” più atteso che, dopo il grande successo della Prima edizione, sta già regalando tante nuove emozioni e novità sotto tutti i punti di vista. La competizione, organizzata dalla nuova associazione Asd Copa Riviera dei soci Luca Ambanelli, Andrea Franco e Loris Pietrantonio, avrà luogo al Campo “Schiavoni” nel quartiere Ragnola di Porto d’Ascoli dal 3 al 18 giugno dove 16 squadre daranno spettacolo nel rettangolo di gioco per raggiungere la finalissima. In palio ci saranno molti premi sia per le squadre, che si posizioneranno sul podio, sia per i migliori giocatori del torneo. La Copa Riviera 2025 vedrà tante novità su tutti i fronti. Dall’area Food Drink che verrà realizzata nella zona antistante l’impianto di gioco in collaborazione con “Edelweiss”. Attraverso l’esperienza dello scorso anno verrà aggiornato il regolamento di gioco in modo da poter permettere alle varie gare di potersi svolgere nel modo corretto e più appropriato possibile. Tutti i match verranno diretti da arbitri del CSI e sarà disponibile anche il presidio della Croce Rossa di San Benedetto del Tronto.

Tutte le gare verranno trasmesse in diretta sul Canale Youtube e solo nei giorni delle semifinali e finali verranno commentate dal telecronista Giorgio Basile attualmente impegnato con le emittenti di Dazn e SupertennisTV oltre che al Torneo di freccette “Professional Darts Corporation” e alla “Youtuber League”.

Gli organizzatori hanno presentato ufficialmente il nuovo logo e un video di presentazione con il drone di Edoardo Fazzini. Tra i protagonisti c’è il capitano della Sambenedettese Beach Soccer, Luca Addarii.

Per quanto riguarda i social è stato creato il profilo Tik Tok e sono state rinnovate le pagine Instagram e Facebook dove verranno pubblicati contenuti video e immagini sia prima che durante il torneo. Per ultimo, ma non per importanza, verrà dato gran risalto ai numerosi sponsor e sostenitori di questa bella iniziativa. Tutte le novità verranno comunicate sui canali social della Copa Riviera.

L’inizio si avvicina sempre di più e gli ultimi posti per poter iscrivere la propria squadra sono quasi esauriti del tutto, pertanto invitiamo chiunque sia interessato a partecipare che il termine delle iscrizioni è fissato entro e non oltre il giorno lunedì 12 maggio.