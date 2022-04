SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con l’Assemblea Pubblica convocata per domani, venerdì 22 aprile 2022, alle ore 21, presso il salone della Parrocchia Sacra Famiglia, inizia il percorso per il rinnovo del Comitato di Quartiere

Ragnola.

I Comitati sono organismi apartitici e che operano per fini socio-culturali, sportivi, ricreativi, solidali e per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del quartiere. “Domani sera saranno illustrate le norme generali stabilite dal Regolamento, prese insieme alcune decisioni relative al numero dei Consiglieri ed alle modalità di svolgimento delle elezioni, nonché definiti i componenti del comitato/seggio elettorale” – dichiara l’attuale presidente Giovanni Procacci. “L’Assemblea si terrà nel rispetto delle norme anti-Covid 19. Sarà inoltre possibile sottoscrivere il modulo per la presentazione delle candidature a componente del nuovo Direttivo del Comitato: il modulo compilato (con allegata copia di carta d’identità valida) potrà essere presentato presso l’Urp del Comune di San Benedetto del Tronto (piano terra) o direttamente al Presidente uscente (Procacci Giovanni – via Mattei, 13). Vista l’importanza dell’evento, raccomandiamo un’ampia e condivisa partecipazione!”