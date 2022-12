Nuovo Ospedale, la sinistra contro Spazzafumo “Subito interventi sul Madonna del Soccorso”

"I comitati di quartiere sono sul piede di guerra perchè il sito é ritenuto inadeguato e non sarà mai realizzato un nuovo ospedale a San Benedetto del Tronto. Vogliamo invece che il Sindaco chieda subito, e non fra 10 anni, interventi consistenti sul Madonna del Soccorso che versa in uno stato comatoso"

di Mauro Vannini