SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Musica e scuola. Un guiro triplo, un ocean drum, triangoli, ovetti, strumentino del tuono: da oggi sono a disposizione degli alunni della scuola primaria di Ragnola, grazie alla donazione da parte del Comitato del quartiere Ragnola. L’obiettivo è ampliare la possibilità per gli scolari di avvicinarsi alla musica, come momento di crescita all’interno dell’offerta formativa. Il plesso Ragnola, infatti, negli ultimi anni si è distinto per concerti che hanno coinvolto gli alunni di tutte le classi, seguendo un percorso musicale, anche attraverso laboratori pomeridiani con specialisti esterni.

L’iniziativa del Comitato di Quartiere segue la decisione della Dirigente dell’Isc Laura D’Ignazi, di rinnovare la dotazione di computer e strumentazione per la robotica, già punto di forza della scuola.

