SAN BENEDETTO – Mercoledì 30 aprile sono in programma due appuntamenti con lezioni e partite libere di scacchi destinate a persone di ogni età a San Benedetto del Tronto. Dalle ore 17 alle ore 19 l’iniziativa si svolgerà presso la Biblioteca comunale “Lesca” in Viale De

Gasperi 124. Dalle ore 21 alle 24, invece, l’evento si svolgerà, come ultimo mercoledì del mese, presso la Biblioteca di quartiere in Largo Nilde Iotti, angolo Via Turati, presso la delegazione comunale di Porto d’Ascoli. Solo in questo caso occorre prenotare con un messaggio al numero 3442229927.

Le attività rientrano nel progetto “Incontri intergenerazionali di scacchi” promosso da Delta – Odv e realizzato grazie al sostegno del Comune di San Benedetto del Tronto e alla collaborazione della Biblioteca comunale “Lesca”.

La partecipazione alle attività dell’iniziativa è gratuita.