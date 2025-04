SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si conclude lunedì 14 aprile la seconda edizione della rassegna letteraria “Tra le righe”, a cura dell’assessorato alla cultura e organizzata dalla biblioteca comunale “Giuseppe Lesca” e dal liceo scientifico “Benedetto Rosetti”, in collaborazione con il Punto Einaudi di Antonio Liturri.

La rassegna, che coinvolge i ragazzi dai 14 ai 18 anni in vari appuntamenti con il cinema, i fumetti, i giochi da tavolo, i dibattiti letterari, i laboratori privilegia la formula del confronto-dibattito: con un periodo di anticipo rispetto ai vari appuntamenti, ogni studente coinvolto nel progetto (una cinquantina di ragazzi del “club dei lettori” del liceo “Rosetti”) riceve in omaggio una copia dei libri prescelti per approfondire le tematiche affrontate e interagire più consapevolmente con gli scrittori. Al termine della rassegna viene regalato anche un bonus in libri per arricchire la biblioteca della scuola. L’obiettivo è quello di stimolare gli studenti, coordinati dalla professoressa Valentina Vagnoni, a leggere e a condividere le proprie impressioni ed emozioni sulle opere lette oltre a favorire lo sviluppo del pensiero critico, incentivandoli a diffondere il piacere per la lettura tra i loro coetanei e anche in contesti esterni alla scuola.

Lunedì 14 aprile, alle ore 15,30, al piano terra della biblioteca ““Giuseppe Lesca”, l’autore Samuele Cornalba, dialogherà con gli studenti partendo dal suo romanzo d’esordio “Bagai”. Nato nel 2000, studente di Lettere all’università, Cornalba in questo suo romanzo racconta la storia di Elia, un diciottenne introverso che si trova a dover affrontare le sfide del passaggio all’età adulta. Tra i pochi con cui riesce a relazionarsi c’è Andrea, un compagno di classe balbuziente e determinato a diventare rappresentante d’istituto, che gli presenta Camilla, una giovane decisa a rompere il guscio di Elia. Il futuro, però, è ancora tutto da scrivere. Una riflessione sul mondo dell’adolescenza narrata con un linguaggio efficace e ricco di immagini poetiche e dialoghi autentici.

L’ ingresso è libero e aperto a tutti.