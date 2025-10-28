SAN BENEDETTO – “La buona lettura” è il titolo della rassegna autunnale che si svolgerà presso la biblioteca “Lesca” di San Benedetto del Tronto a partire dal 31 ottobre.

È un progetto che intende spaziare tra utopia e realtà, tra sogno e risveglio, attraverso i linguaggi della filosofia, della poesia, del teatro e della nuova cultura umanistica. Si propone, inoltre, anche come luogo di scambio e conoscenza tra il pubblico e gli ospiti, che sono invitati a mescolarsi e a condividere una bella esperienza collettiva. Uno spazio di convivialità volto a far crescere la comunità. Infatti, obiettivo importante della manifestazione è quello di far incontrare le persone intorno a un ascolto e a un dialogo.

Tutti gli incontri avranno come orario le 21, ecco la lista completa:

Venerdì 31 ottobre , Frida Neri e Anissa Gouizi in uno spettacolo intitolato “Con la voce e con l’anima”; una serata di canto profondo, di poesia che genera la vita. Protagoniste saranno due cantanti straordinarie che, attraverso un repertorio di canti tradizionali e improvvisazioni vocali, daranno voce alle lingue di vento dell’anima poetica.

Mercoledì 5 novembre , Diego Fusaro con "Leggere il libro del mondo per resistere al pensiero unico"; oggi più che mai solo un pensiero

critico e intuitivo ci può salvare dalla schiavitù.

Lunedì 17 novembre , presentazione del Graphic Soul "I matti di Sànpert", con la partecipazione dell'artista Paolo Pieretto; fumetto e poesia si sposano per alzare lo sguardo all'infinito.

Martedì 25 novembre, l'attrice Melania Fiore che metterà in scena "Il fiore della poesia"; una galoppata dentro alcune tra le più belle

storie poetiche di tutti i tempi.

Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.