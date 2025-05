SAN BENEDETTO – Con un confronto sul carcere, entra nel vivo la ricca programmazione del progetto “Bella bro! Un anno di cultura vietato ai maggiori” della biblioteca comunale “Giuseppe Lesca” dedicato agli adolescenti.

Il nuovo appuntamento è in programma per lunedì 12 maggio con l’incontro-dibattito “Il carcere deve educare o punire?”. Dalle 11:00 alle 13:00 il piano terra della “Lesca” ospiterà un’ottantina di studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore – ISS “Guastaferro”, che si confronteranno sul tema del carcere come luogo di privazione delle libertà personali e ne argomenteranno le finalità rieducative e sanzionatorie. Il lavoro preparatorio è stato coordinato nei mesi scorsi dalla docente Nicoletta Troiani.

Numerosi e di prestigio gli ospiti chiamati ad affiancare i ragazzi nel confronto: Patrizio Gonnella e Susanna Marietti, rispettivamente presidente e coordinatrice nazionale dell’associazione “Antigone” e autori del libro “Jailhouse Rap. Storie di barre e di sbarre” di Arcana Edizioni. Saranno letti e commentati anche alcuni passi da “Fine Pena: Ora” di Elvio Fassone edito da Sellerio.

Partecipano inoltre Mario Di Vito, scrittore e giornalista de “Il Manifesto” e Lorenzo Cameli, avvocato penalista e vicepresidente dell’associazione “Extrema Ratio”. L’iniziativa è coordinata dalla libreria Nave Cervo.

Finalità dell’evento è fornire ai giovani coinvolti le tecniche e le strategie per gestire un dibattito formale, parlare in pubblico, difendere le proprie opinioni, rispondere alla controparte, documentarsi, lavorare in gruppo, sviluppare il pensiero critico e una comunicazione efficace.

Il dibattito sul carcere è stato inserito anche nel calendario de “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale del Centro per il libro e la lettura – CEPELL, che sostiene il valore sociale dei libri come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

Pur se destinato agli studenti, l’incontro è aperto a tutti e ad ingresso libero. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo biblioteca@comunesbt.it.