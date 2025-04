SAN BENEDETTO – “Considerato il grande interesse per l’evento, in occasione dell’incontro di Campionato tra la Sambenedettese e il Teramo che si disputerà domenica 13 aprile, l’Amministrazione comunale ha disposto l’allestimento all’ex-Galoppatoio di un maxischermo per permettere ai cittadini interessati di seguire la gara” – così il Comune di San Benedetto, in una nota ufficiale.

“L’iniziativa – prosegue il comunicato – interamente gratuita e a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, permetterà agli appassionati di seguire la partita in tempo reale, dopo le restrizioni alla vendita dei biglietti per l’ingresso allo stadio disposto dal Prefetto di Teramo per motivi di ordine pubblico”.