SAN BENEDETTO – E’ in programma per il primo, il 2 e il 3 agosto , nell’area Ex Galoppatoio di San Benedetto , “ SBAAAM !” , un festival musicale organizzato dall’associazione culturale “ Prima Persona Plurale “, in collaborazione con Seventeen Eventi .

“SBAAAM! rappresenta per noi non un semplice festival, sarà un continuo laboratorio di cultura e musica ‘dal basso’ con cui dare spazio a ciò che di meglio può esprimere la scena indipendente italiana. Avremo il piacere di coinvolgere band del territorio, dj set e tanto altro. Sarà una ‘edizione zero’ emozionante da cui partire per crescere di anno in anno – hanno commentato i due enti organizzatori.“Lo SBAAAM! è l’evento musicale che mancava nella nostra città. La musica è un tema molto sentito tra giovani e meno giovani perché aggrega, unisce, coinvolge e incentiva lo scambio di idee e culture. Lo SBAAAM!, mettendo al centro i giovani, promette di essere un festival coinvolgente ed emozionante, che saprà portare cittadini e visitatori insieme sotto le stelle, nello spazio dell’ex-Galoppatoio, per condividere divertimento e musica– ha aggiunto l’assessore al Turismo, Cinzia Campanelli.