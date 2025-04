TERAMO – Alla vigilia di Teramo-Samb abbiamo riportato la notizia del tifoso che aveva avuto una colluttazione col custode dello stadio “Bonolis” (leggi sotto)

Gli sviluppi di oggi, in seguito alle investigazioni della Digos, evidenziano che per il tifoso è scattato un Daspo di 2 anni. Incastrato dalle telecamere di video sorveglianza, è emerso che l’uomo dopo aver espletato i propri bisogni, abbia avuto un diverbio col custode arrivando a colpirlo con una racchetta da sci che aveva in auto. Entrambi erano poi stati portati al Pronto Soccorso.

Stando alla testimonianza del custode, l’uomo stava defecando mentre si riprendeva col proprio cellulare, presso il parcheggio del “Bonolis” e quando gli è stato intimato di recarsi altrove si è alterato, reagendo in maniera aggressiva.