GIULIANOVA (TE) – Nella giornata del 2 luglio personale della Squadra Mobile della Questura di Teramo ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un italiano 50enne residente a Giulianova per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nella sua abitazione sono stati rinvenuti 11 grammi di eroina e 38 di cocaina, sostanza stupefacente già pronta per essere venduta a terzi. Presente, infatti, anche il materiale per il confezionamento della sostanza e denaro per un ammontare di 1.700 euro, considerato dall’accusa provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato associato alla locale Casa Circondariale su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si sottolinea che il soggetto aveva precedenti penali ed era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per precedenti condanne.

Tale attività si inserisce in un’operazione più vasta che ha coinvolto 27 province italiane mirata al controllo di luoghi utilizzati da criminali stranieri dediti al favoreggiamento della prostituzione, partendo anche dal monitoraggio delle prestazioni sessuali offerte online.

In questa seria di i controlli sono finiti nel mirino un’attività del settore benessere e diversi appartamenti. Ne è conseguito l’arresto di una donna italiana di 50 anni destinataria di un ordine di carcerazione in quanto condannata con cumulo pene per vari reati. Denunciate tre persone e sanzionato amministrativamente un quarto soggetto in quanto trovato in possesso di hashish, detenuto ad uso personale.

Infine sono state eseguite due espulsioni di soggetti irregolari sul territorio nazionale.