SAN BENEDETTO – A termine di una complessa attività investigativa, svolta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, che ha avuto inizio nel 2023 e che si è protratta per alcuni mesi del 2024, articolata, tra l’altro, su intercettazioni telefoniche, analisi tabulati e profili social, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Comando Compagnia di San Benedetto del Tronto hanno ricostruito una serie di attività moleste e minatorie perpetrate nei confronti di giovani ragazze, anche minorenni, da parte di un 29enne di origini cubane, residente in questo centro ma di fatto senza fissa dimora, finalizzate all’induzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicofarmaci.

Approfittando della particolare condizione di vulnerabilità in cui versavano alcune, oltre che per l’età anche per motivi di salute e di tossicodipendenza, le spingeva allo spaccio degli stupefacenti (cannabis e cocaina) che trasportavano nascosto all’interno di indumenti intimi.

Il tutto sotto la scure di vessazioni e minacce, peraltro anche nei confronti della madre di una delle vittime e dalla quale è partita l’attività d’indagine.

Questa mattina, recatosi al locale Commissariato per espletare alcune pratiche amministrative, ha visto scattare le manette ai polsi, e carabinieri e polizia lo hanno accompagnato al carcere di Marino del Tronto, ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’interrogatorio di garanzia e raccontare al Giudice per le Indagini Preliminari la propria versione dei fatti.