ROSETO – Un ragazzo di 27 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Roseto, nella tarda serata di ieri. Il corpo giaceva davanti al computer, con indosso una maschera antigas collegata a una bomboletta di gas refrigerante.

A fare la tragica scoperta sono stati i genitori, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Teramo, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Secondo una prima ipotesi, si tratterebbe di un gesto volontario, ma gli inquirenti non escludono al momento la possibilità che il giovane possa essere rimasto vittima di una “sfida” online, inquadrabile nel fenomeno delle challenge sui social.

Il computer e i dispositivi informatici del ragazzo sono stati sequestrati per essere analizzati, nella speranza di trovare elementi utili a ricostruire le sue ultime ore.