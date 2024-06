GROTTAMMARE – In prima fila Mario e Alessandra titolari della storica pizzeria, affiancati dal Sindaco Alessandro Rocchi.

Tante le sorprese, come la nuova pizzetta “3 culi” che sarà presentata proprio per questa occasione o un libretto che sarà donato ai partecipanti che racconta la Storia della Pizzeria tra foto e testi, tanti i momenti istituzionali, i premi in palio con la Lotteria e il Contest Fotografico, tutti da vivere e da scoprire via via la festa inizierà, con l’animazione e il filo conduttore che solo Sergio Orsolini potrà regalare a tutto il pubblico presente, con un gran finale tutto da scoprire.

Moderatrice del dibattito la Vicepresidente del Lido Rosina Bruni che ha tenuto magistralmente i fili della conferenza stampa. Il primo a parlare come di prassi è stato il Sindaco Rocchi che ha messo in evidenza l’importanza della Pizzeria Concetti come centro aggregativo per tutta Grottammare e non solo. Chi è che non ha mai mangiato una pizzetta di Palina o bevuto la sua mitica spuma?

Lorenzo Rossi ha posto il punto sul fatto che è difficile trovare al giorno d’oggi un’attività commerciale di tale durata e serietà professionale. Un’attività che ha accolto tra le sue mura diverse generazioni di grottammaresi rimanendo sempre alla portata di tutti con un rapporto qualità prezzo sostenibilissimo, questo grazie a un’unica famiglia che ne ha fatto la Storia, così come anche detto da Dino Cappelletti, che ha appunto curato tutta la parte della narrazione e che proporrà per la giornata un allestimento fotografico d’eccezione.

I coniugi Concetti, Alessandra e Mario, titolari da ben 24 anni della pizzeria, che ringraziando i rappresentanti del comune per la disponibilità e il supporto a questa festa pensata per tutta un’intera città, hanno ricordato i loro primi passi tra incertezze e paure ma che alla fine li hanno portati fino a festeggiare questo grande appuntamento, non da tutti.

Un saluto e un ringraziamento anche dall’Associazione XMano che riceverà in dono il ricavato della Lotteria e quello della Confcommercio che ha da sempre supportato questa attività, da quasi 50 anni.

Immancabile presenza del Vice sindaco Lorenzo Rossi, il Presidente dell’Associazione XMano di San Benedetto del Tronto Tony Ciabattoni accompagnato dalla sua vice Anna Celi, il Vicepresidente della Confcommercio di San Benedetto del Tronto Tullio Luciani, lo Show Man Sergio Orsolini, gli organizzatori tutti da Dino Cappelletti ai rappresentanti dell’Associazione Lido degli Aranci Rosina Bruni, Valter Assenti, Ruggero Mignini, il social manager Davide Spinozzi, la poetessa Eva Maria Capriotti, facente parte del nutrito staff di ospiti e artisti che si contenderanno il palco della festa tra risate, musica, allegria e cabaret. Tanti altri infatti gli ospiti, a partire dal mitico ‘Nduccio, ai Menestrelli Ermanna&Tonino, al poeta Vincenzo Massacci.

A chiusura, la parola è stata data a Valter Assenti, portavoce del Lido che ha portato i saluti del Presidente Ciarrocchi purtroppo fuori per lavoro e che ha ricordato quanto l’Associazione Lido degli Aranci di Grottammare è fiera di aver potuto organizzare una così grande e importante festa che resterà negli anni a ricordo per tutti, insieme infine alle parole di Davide Spinozzi, che ha presentato il lavoro proposto per la giornata di festa con tutti i gadget che saranno disponibili, pensati per le nuove e le “diversamente nuove” generazioni che hanno però sicuramente almeno una volta mangiato la mitica pizzetta quadrata di Concetti.