Il servizio Manutenzione comunica che iniziano oggi le opere di asfaltatura delle vie Laureati e Garibaldi, in centro. A queste, seguirà il rifacimento del manto stradale di un tratto di via Salvo D’Acquisto, in zona Ischia.

I lavori non richiederanno modifiche alla viabilità.

L’opera di messa in sicurezza delle strade era stata pianificata a fine 2024, con l’affidamento alla ditta Asfalti Piceni S.r.l. di Colli del Tronto per l’importo complessivo di 103.195,65 €.

È stabilito che i tratti interessati dagli interventi saranno sottoposti anche al rinnovamento della segnaletica.