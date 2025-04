GROTTAMMARE – Come ogni anno, è partita in questi giorni la pulizia delle caditoie per prevenire gli allagamenti in caso di acquazzoni violenti. A occuparsene è la ditta Forlini Servizi, incaricata tramite convenzione con Picenambiente spa.

L’intervento interessa circa 1500 punti di scolo dislocati sul territorio comunale e rientra nelle attività di manutenzione ordinaria. Un’operazione fondamentale, soprattutto in vista dei sempre più frequenti fenomeni meteorologici intensi che colpiscono la zona. Rimuovere foglie e detriti di

vario genere accumulati nei tombini consente di garantire il corretto deflusso delle acque piovane e di ridurre il rischio di criticità idrauliche.

Il Comune invita i cittadini a collaborare, evitando di lasciare rifiuti lungo le strade e segnalando eventuali situazioni di pericolo.

“La manutenzione puntuale delle caditoie è una priorità per la sicurezza urbana e la tutela dell’ambiente – dichiara l’assessore alla Cura del Territorio, Bruno Talamonti – Fra qualche settimana, partiranno anche le attività di pulizia dei fossi, urbani ed extraurbani. Questi interventi sono importanti perché contribuiscono a tenere sotto controllo le criticità e a mantenere ordinata e accogliente la città, nell’imminente avvio della stagione turistica”.

Una città pulita e ordinata è il risultato di un impegno condiviso: quello dell’amministrazione pubblica, ma anche dei singoli cittadini. Lo ricorda l’ordinanza n. 88 del 2016, che richiama ai propri doveri i proprietari, i conduttori e i responsabili a vario titolo di aree agricole non coltivate, terreni inedificati, cantieri, strutture turistiche, artigianali e commerciali, così come coloro che confinano con strade comunali o vicinali.

A tutti è richiesto di occuparsi della manutenzione: sfalciare le erbe infestanti, potare siepi e rami sporgenti, e provvedere al corretto smaltimento dei

residui vegetali. La cura del territorio parte dai gesti quotidiani di ciascuno.