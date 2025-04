GROTTAMMARE – Cinquecento bambini delle mense scolastiche di Grottammare parteciperanno domani alla giornata clou della Green Food Week 7-11 aprile.

Unendosi ad altri otto comuni del Piceno, la Città di Grottammare ha aderito all’iniziativa organizzata da “Foodinsider” e promossa dalla AST e dalla Rete dei Comuni Sostenibili per diffondere la cultura dell’alimentazione a basso impatto ambientale, del risparmio delle risorse in ambito alimentare e la dieta mediterranea all’interno delle mense scolastiche, universitarie e aziendali servendo piatti vegetali e privilegiando ingredienti biologici e locali.

“Quest’anno l’attenzione è, non solo sul cibo a basso impatto ambientale, ma anche sulla prevenzione degli sprechi alimentari che contribuiscono all’8% delle emissioni di CO2 nell’atmosfera”, fanno sapere gli organizzatori.

“Iniziative come questa sono fondamentali per educare, sensibilizzare e promuovere una maggiore consapevolezza nei confronti del cibo, della salute e dell’ambiente – dichiara il sindaco Alessandro Rocchi – Non si tratta solo di promuovere buone pratiche alimentari, ma di coltivare una cultura del rispetto: verso noi stessi, verso chi produce, e verso il pianeta. Come amministrazione crediamo fortemente nel valore formativo di questi progetti, perché parlano alle nuove generazioni e offrono strumenti concreti per scegliere, con coscienza, uno stile di vita più sano e sostenibile”.

https://www.foodinsider.it/green-food-week/