GIULIANOVA – Calda ed entusiasta accoglienza, sabato pomeriggio, per l’originale iniziativa organizzata dal Circolo Colibrì e da “Il Filo di Ludo’ Lab“, con il patrocinio del Comune di Giulianova, in occasione della Giornata Mondiale della Maglia in pubblico.

L’anniversario, ben oltre l’intento celebrativo, ha dato il via alla promozione del primo appuntamento di una rassegna di cui presto sarà diffuso il programma.

“Kitting party” è il nome, in tutto il mondo, di questi incontri che, oltre all’utilità socializzante e ricreativa, si distinguono spesso per finalità benefiche. Così appunto, quello di sabato, che ha portato sull’erba del parco Franchi persone di tutte le età e professioni, naturalmente di entrambi i sessi, per parlare, conoscersi, lavorare a maglia o all’uncinetto.

Per gli adulti, un modo per restare allenati; per i più piccoli, un’occasione per imparare. Tra le tante buone ragioni che già spingono gli organizzatori a ripetere l’esperienza, il fatto che i lavori confezionati saranno destinati a finalità benefiche.

Ambra Di Pietro ed Egidio Casati del Colibrì e Valentina Peralacci de “Il Filo di Ludo’ Lab” ringraziano tutti i partecipanti per la risposta di sabato, una bellissima sorpresa, da riproporre e rivivere.