GROTTAMMARE – Pippo Pollina ha recentemente compiuto sessant’anni, di cui 40 trascorsi impegnato artisticamente in una carriera di cantautore di straordinaria passione e intensità, attraverso gran parte dell’Europa, con 25 album pubblicati e migliaia di concerti all’attivo.

Il musicista palermitano, che da oltre 30 anni ha fatto della Mitteleuropa la sua seconda patria, festeggia questo momento significativo della sua vita e della sua carriera proponendo uno spettacolo intimo, da solo alla chitarra e al pianoforte, con la sua voce che nella maturità sembra assumere colori e tonalità ancora più accattivanti.

Dopo le oltre 40 date europee, arrivano in Italia le prime date di Nell’Attimo, A tu per Tour 2024, il suo nuovo spettacolo, con 8 tappe che attraverseranno l’Italia da nord a sud nei mesi di marzo e aprile, il tour italiano riprenderà poi in autunno.

Si tratta di un concerto speciale e ricco di significati. Da un lato rappresenta un’autentica retrospettiva con canzoni, racconti e filmati, per ripercorrere una vicenda artistica davvero fuori dall’ordinario. Dall’altro è l’occasione per guardare al presente e al futuro, inserendo nella scaletta dello spettacolo anche molte canzoni inedite del suo nuovo e 25° album, uscito il 12 gennaio 2024 per Jazzhaus, Storie di Note, “Nell’attimo – Dieci canzoni fatte a mano”.

Sarà presente a Grottammare domenica 14 Aprile, ospite d’ onore della kermesse Grottammare Blues Kids, al Teatro delle Energie. Quella grottammarese, sarà l’unica tappa per il Centro Italia, inserita all’interno della tournée europea.