SAN BENEDETTO – Sabato 23 dicembre 2023, a partire dalle ore 20, il Rotaract Club di San Benedetto organizzerà la terza edizione di “The Xmas Game”, una cena per festeggiare insieme il Natale. L’evento si terrà presso il ristorante pizzeria “Edelweiss” (Viale Rinascimento 123, 63074 – San Benedetto). La serata sarà a tema.

Nel dettaglio, oltre a cenare insieme, si giocherà al Mercante in fiera, quest’anno arricchito da nuove sfide, con la possibilità di aggiudicarsi fantastici premi che il Rotaract Club metterà a disposizione per i partecipanti.

Il costo della cena è di € 30,00 a persona e comprende fritti, bruschette, pizze miste e bevande. È consigliato un abbigliamento natalizio.

Il ricavato dell’evento verrà utilizzato per finanziare ben due iniziative: il progetto “Rotary a cuore aperto” per donare un defibrillatore semiautomatico che verrà collocato in un punto strategico della città; il Service Distrettuale “Skuli” per contribuire attivamente alla creazione di una scuola in Tanzania per 200 studenti con l’impiego di materiali naturali, preservando le tradizioni e l’ecosistema e, al tempo stesso, migliorando le condizioni di vita delle persone del luogo.

Si ringraziano sentitamente gli Sponsor che contribuiranno alla realizzazione dell’evento: Estetica integrata di Fiorella Castelli, Olio Pesce Fritto, Centro Estetico Lylium, Roberta Girolami – consulente Chogan Indipendente, Aria di casa, Ristorante Borgo Antico, Terzo tempo store, Copyright – comunicazione visiva, Made in Sbt, Beatrice Pepi – Image Consultant, Dott. Silvio Franchi – osteopata, Associazione policulturale Artistic Picenum, Salaria 259 stile di casa – SGA srl edilizia Ferramenta, Fruttolandia, Occhio Amico PdA, Poliambulatorio Fisiokinetik – Personal trainer Massimo Mariotti, Red Hairdressing, Pasticceria Romani, Salpi srl, 20.13 – Birrificio artigianale, Bar Pasticceria Giuliani, B.S. Services di Andrea Ciotti.

Inoltre, il Rotaract Club di San Benedetto rivolge un ringraziamento speciale a Luca Addarii per aver realizzato le carte che verranno utilizzate nel gioco durante la serata, e alla socia Giulia Censori per aver curato l’intero aspetto grafico e social dell’evento.

È possibile prenotare il proprio posto tramite apposito modulo online: https://forms.gle/3e2ifWd2KgreUpCd9 .

Are you ready to play?

Vi aspettiamo!

Per ulteriori informazioni, è possibile far riferimento ai seguenti contatti:

+39 348 844 1566 – Sonia

+39 392 699 3661 – Alessandro