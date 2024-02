COLLI DEL TRONTO – Venerdì 9 febbraio presso l’Hotel Casale (Colli del Tronto, AP) si è svolta la quinta edizione della “Cena al Contrario”, l’evento per festeggiare il Carnevale organizzato dal Rotaract Club di Ascoli Piceno e dal Rotaract Club di San Benedetto.

Nel dettaglio, si è trattato di una cena che, proprio nello spirito del Carnevale, ha sovvertito ogni ordine costituito, partendo dal dolce e arrivando via via fino agli antipasti. Il tutto con un’atmosfera magica e molto particolare, poiché l’evento era ispirato allo stile veneziano: i partecipanti, infatti, per l’occasione hanno indossato maschere ispirate al tema della serata.

Il ricavato dell’evento verrà interamente utilizzato per il progetto “EndPolio”, un Service distrettuale nato per contribuire ad eradicare la Poliomelite nel mondo.

Si ringraziano sentitamente gli Sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Gaspari Gabriele S. N. C., il Rotary Club di Ascoli Piceno e infine un donatore che ha preferito rimanere anonimo, ma che ugualmente con il suo gesto ha sostenuto questo progetto. Si ringraziano, inoltre, il deejay Roberto Mancini, il fotografo Marco Cataldi, lo Chef Emilio e l’Hotel Casale per l’ospitalità offerta.