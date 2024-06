Un’altra bellissima notizia giunge dall’Academy rossoblù: la formazione Under 15, allenata da mister Monica Barbizzi, ha superato le Fasi Regionali del proprio campionato.

I ragazzi rossoblù sono stati inseriti nel Girone A con Castel Di Lama e Real Sangiorgio, battendo entrambe le squadre rispettivamente 8-1 e 5-1 per poi trionfare 3-1 contro la vincente del Girone B, il Villa Pigna.

Grazie a queste vittorie la formazione Under 15 si qualifica per la tappa Interregionale che si svolgerà il 13 e il 14 luglio a San Benedetto. Dopo ciò, in caso di ulteriore qualificazione, si svolgeranno le Fasi Nazionali a Tirrenia in programma per la fine di luglio.

Questa la formazione che ha conquistato la qualificazione per la Tappa Interregionale: Caddia, Barbizzi, Cappelletti, De Angelis, Di Michele, Gasparrini, Lo Piano, Mandolesi, Sarghini, Spinozzi, Litta, Rondena. Allenatrice Monica Barbizzi