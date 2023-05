SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb Beach Soccer ai nastri di partenza.

Ieri sera, 30 maggio, presso il Papillon, è stata presentata ufficialmente la rosa per l’estate 2023, tra new entry di livello nazionale, giovani promesse e riconferme d’eccezione.

La serata si è aperta con un video che ha ripercorso i 10 anni della Samb Beach Soccer, in tutti i suoi successi. Dagli scudetti, alle finali di Coppa Italia e Supercoppa vinte gloriosamente sulla sabbia.

Il sindaco Spazzafumo ha aperto le danze, con un in bocca al lupo allo staff e alla squadra. Ha poi aggiunto: “Lo sport a San Benedetto è migliorato, questa è un’amministrazione che cerca di risolvere i problemi e abbiamo allestito una nuova casa del beach soccer che aspettavamo da tantissimo tempo. Lo scorso anno siamo incappati nella questione di indisponibilità della spiaggia ma è una cosa che purtroppo non dipendeva dalla nostra amministrazione, come qualcuno ha erroneamente detto. Sono anni di maturità dello sport sambenedettese che sta crescendo“.

L’assessore allo sport Cinzia Campanelli, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto negli ultimi mesi per mettere a punto la nuova sede della Beach Arena: “Se penso allo scorso anno in questi giorni abbiamo sofferto parecchio, ma oggi siamo felici di aver trovato un luogo degno di accogliere la nostra squadra cittadina. Siamo felici di aver messo in piedi questo impianto, che già fruibile per la presentazione della tappa. Le strutture sono importanti per crescere ed essere attrattivi, San Benedetto ha bisogno di questi spazi. Ci auguriamo che questo sport possa espandersi sempre più”.

La parola è poi passata a Roberto Desili, Presidente del dipartimento Lnd: “Ringrazio la Samb per l’invito a questo evento. I rossoblu stanno facendo la storia del Beach Soccer in Italia, non dovrei dirlo ma ammetto che sono un po’ di parte perché mio figlio è tifoso della Sambenedettese. Rivolgendomi all’amministrazione voglio dire loro che devono essere orgogliosi di ciò i dirigenti della squadra stanno facendo. Con loro si è instaurato un rapporto umano sempre corretto. Aldilà del lavoro sono delle splendide persone. Quest’anno si preannunciano grandi novità, da un punto di vista logistico e per le new entry della governance sportiva come la Consulta del Beach Soccer. È l’anno della svolta, finalmente possiamo mettere in pratica idee che avevamo in cantiere da anni”.

Il presidente Pasqualini, patron dei rossoblu, ha suonato la carica: “Ringrazio il sindaco e l’amministrazione per l’impegno che hanno profuso per affidare una casa stabile alla nostra squadra. Ripartiamo alla grande con un nuovo gioiellino, che rappresenta una bellissima realtà. Ringrazio la Federazione che ci ha permesso di partire a casa nostra con la prima tappa che vedrà tre giorni di sport, agonismo e divertimento allo stato puro. Da parte nostra stiamo facendo un grande sforzo per riportare la nostra squadra ad alto livello nazionale, allestendo una squadra di alto livello. Vedo negli occhi dei giocatori gran voglia di fare bene e di lottare per la maglia”.

“Per l’azienda è un grande orgoglio vedere il nostro nome sulle maglie della Samb – dichiara Bernardo Carfagna sponsor dell’Happy Car – È una società conosciuta e riconosciuta a livello nazionale, dev’essere un onore poter indossare questi colori“.

Venerdì 2 giugno i rossoblu esordiranno contro il Lamezia, per la prima tappa scudetto. Poi è in programma la Supercoppa tra Pisa e Catania. Dall’8 all’11 giugno ci si giocherà la Coppa Italia a Vasto.

Mister Oliviero Di Lorenzo, ha così commentato la stagione alle porte: “Ogni anno ci troviamo a combattere contro squadre più blasonate, ma questo gruppo ha la capacità di non darsi mai per vinto, lo dimostra la vittoria in Supercoppa col Catania ai supplementari quando eravamo sotto 5-1. Una squadra così equilibrata ed educata come quest’anno non l’ho mai avuta, mi auguro che questa coesione si possa mantenere per tutta la stagione e ci auguriamo di toglierci molte soddisfazioni“.

Luca Addari, il capitano dei rossoblu, unico ad aver vinto tutti gli 8 trofei della storia della Happy Car, ha concluso: “Essere il capitano della squadra della mia città mi riempie d’orgoglio, è una grande responsabilità. Vogliamo aggiungere altri titoli alla bacheca di San Benedetto. La beach arena? È la nostra casa, avere una struttura disponibile tutto l’anno è un sogno che si avvera, mi auguro che riusciremo a segnare tanti gol nel nostro gioiellino“.

Ecco le maglie ufficiali che i rossoblu indosseranno nell’arena per la stagione 2023.