SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La stagione 2023 della Serie A di Beach Soccer inizia da San Benedetto.

Il nuovo impianto sorto nell’area dell’ex campo Rodi, è stato inaugurato questa mattina, 31 maggio, con una conferenza stampa. Il nuovo gioiellino, ospiterà la tappa di esordio del campionato dal 1° al 3 giugno.

E’ stata l’occasione per presentare gli appuntamenti del weekend, che vedrà una tre giorni ricca di emozioni, con tutte e 17 le squadre impegnate per la Poule Scudetto e Promozione. Evento d’eccezione, la Supercoppa in diretta Dazn tra Pisa e Catania.

Carica d’entusiasmo l’Happy Car Samb, per la sua 15esima partecipazione al Campionato: ieri sera la presentazione ufficiale della squadra clicca qui per leggere l’articolo

Nel video in primo piano, gli interventi in conferenza stampa.