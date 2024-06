VIAREGGIO – L’Happy Car trova una grande vittoria e nella seconda giornata di Serie A 2024 batte 3-6 il Napoli.

Segue il comunicato della Società:

«Mister Di Lorenzo schiera nel quintetto iniziale Paterniti tra i pali e in mezzo al campo Bernardo, Bokinha, Addarii e Raphael Silva.

La Samb approccia molto bene la gara e crea tanti occasioni in avanti: la più pericolosa nasce da un tiro di Paterniti deviato di testa da Raphael Silva e il pallone va sbattere sulla traversa. Poco dopo fallo di mano in area di Bokinha e viene assegnato il calcio di rigore. Sul punto di battuta va Lucao che spedisce il pallone al lato.

Passa qualche minuto e il Napoli va in vantaggio: azione di contropiede dopo un calcio d’angolo dei rossoblu e Antonio servito in area da Sciacca trova il diagonale vincente sul secondo palo e fa 1-0. Nel tempo rimanente i ragazzi di Di Lorenzo combattono ma non riescono a trovare la zampata vincente e il primo tempo si conclude con i partenopei in vantaggio di una rete.

Il secondo tempo vede sempre protagonisti i rossoblu che dopo un paio di minuti dall’inizio trovano il pareggio: ottimo anticipo di Bernardo su Zurlo, assist per Raphael Silva che davanti alla porta non sbaglia e fa 1-1. La Samb ci crede e con pazienza trova l’1-2: rimessa in gioco della sfera con le mani di Paterniti verso Raphael Silva che premia l’inserimento di Bernardo, il 13 rossoblu di destro spacca la porta e firma il vantaggio. Ad un minuto dalla fine del tempo pareggia Zurlo che sorprende Paterniti da fuori area, 2-2.

Nel terzo tempo i rivieraschi ritornano in vantaggio: Addarii batte velocemente il calcio d’angolo e sul secondo palo trova Raphael Silva che di testa anticipa Antonio e fa 2-3. Dopo un minuto il Napoli riesce a trovare subito il pareggio: errore difensivo dei rossoblu, Sciacca intercetta il pallone, va al tiro e colpisce la traversa piena. La sfera torna sui piedi di Lucao che fa partire un tiro violento con il sinistro e trova il pareggio che vale il 3-3.

Superata la metà del terzo tempo la Samb torna in vantaggio: altro angolo battuto velocemente da Bernardo che trova la deviazione in porta di Bokinha ed è 3-4. Nel finale arrivano altri due gol per i rossoblu: a realizzare il quinto gol è Bokinha con un missile dalla propria area di rigore e poi c’è anche la firma di capitan Addarii che da fuori area trova l’angolo e chiude definitivamente la gara sul punteggio di 3-6.

Tre punti di platino per gli uomini di Di Lorenzo grazie anche ad un super Paterniti decisivo con le sue parate. Il prossimo match per i rossoblu sarà domani, domenica 2 giugno, alle ore 14 ed affronteranno Friuli Venezia Giulia BS».