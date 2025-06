ALGHERO – Per la quarta sfida del campionato Di Lorenzo schiera il quintetto titolare che fino ad ora ha cominciato anche le altre partite.

Sono proprio i rossoblu ad andare in vantaggio, sbloccando subito il match dopo 30 secondi con il solito Bokinha. Il goal è però solo un illusione. Il Viareggio, infatti, non si spaventa e trova il pareggio con Eudin che passa centralmente e buca Battini, anche sfortunato visto il rimbalzo del pallone. Toscani che durante la prima frazione di gioco creano di più rispetto alla Samb e ad un minuto dalla fine trovano il goal del vantaggio con il portiere Gean Pietro.

Secondo tempo che si apre subito con il terzo goal siglato da Jordan con un mancino dalla distanza. Anche la quarta rete viene segnata dall’estremo difensore bianconero, a finire sul tabellino dei marcatori in questo caso è Andrea Carpita. Il portiere della nazionale si porta avanti la sfera in palleggio e fa partire un destro forte e preciso. Prima della chiusura della seconda frazione viene sfiorato in più occasioni il quinto goal. La prima chance nasce da un retro passaggio sbagliato di Botelho che serve un giocatore bianconero, con il pallone che va a sbattere sulla traversa. La seconda viene sprecata da Bruno Xavier che da due passi non riesce a ribadire in porta il pallone, ed infine è Battini a compiere il miracolo su una conclusione ad incrociare dalla sinistra.

Quinto goal che arriva poi sul finale di partita con Santini che segna in rovesciata. Il classe 2005 si ripete poco dopo siglando anche il sesto goal.

Prima sconfitta stagionale dunque per gli uomini di Di Lorenzo che cadono sotto i colpi di un ottimo Viareggio.