Di Alessio Lattanzio

SAN BENEDETTO – Si conclude con una sconfitta ai tiri di rigore contro Città di Milano la tappa di San Benedetto del Tronto per l’Happy Car Sambenedettese, risultato che decreta l’ottavo posto in Coppa Italia per i ragazzi di mister Di Lorenzo.

Ad approcciare meglio la partita è la squadra lombarda, che nei primi cinque minuti del primo tempo non solo sblocca il risultato ma trova anche il raddoppio con le reti prima di Santini e poi di Cosci. I rossoblu sono bravi a non risentire del terribile inizio e pareggiano i conti nel giro di due minuti, con i gol di capitan Addari, che ribadisce in porta la respinta del tiro di Battini, e di Paulinho.

Nel secondo tempo però, come nel primo, Città di Milano trova subito la rete portandosi sul 3-2 grazie a Piu. La Samb pareggia momentaneamente il match con la doppietta dell’attaccante Gori, ma si fa raggiungere nel finale della seconda frazione dal gol di Pintado.

Nel finale del terzo tempo succede di tutto: la formazione di Cataldo passa subito in vantaggio con Pedro Mano, ma viene subito raggiunta da Battini. A pochi secondi dal termine Chiodi trova il 6-5, ma proprio quando tutto sembrava perduto ci pensa ancora il fuoriclasse Gori a portare la partita ai tiri di rigore.

Nonostante il pareggio acciuffato all’ultimo respiro dall’Happy Car, dal dischetto ha la meglio Città Di Milano che vince la gara 11-10.

Il prossimo appuntamento per i rossoblu sarà la tappa di Castellammare di Stabia valida per la Serie A Poule Scudetto che si terrà dal 9 al 10 luglio

CITTÀ DI MILANO BS: Chiodi, Pedro Mano, Amato, Piu, Tinaglia, Giglio, Cosci, Pintado, Santini. Allenatore Luca Cataldo

HAPPY CAR SAMBENEDETTESE BS: Battini, Giordani, Paulinho, Bokinha, De Baptistis, Gori, Ragni, Bernardo, Racaniello, Curcio, Addarii, Cameli. Allenatore Oliviero Di Lorenzo

Sequenza tiri di rigore

Cosci gol (Milano)

Bokinha gol (Samb)

Piu gol (Milano)

Bernardo gol (Samb)

Santini gol (Milano)

Gori gol (Samb)

Tinaglia gol (Milano)

Curcio gol (Samb)

Pintado fuori (Milano)

Addari parato (Samb)

Pedro Mano gol (Milano)

Paulinho fuori (Samb)