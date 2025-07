Di Alessio Lattanzio

SAN BENEDETTO – Domenica 29 giugno per l’Happy Car Samb si è conclusa la Tappa di San Benedetto del Tronto valida per la Coppa Italia Q8, competizione in cui i rossoblu hanno raggiunto l’ottavo posto.

I ragazzi di mister Di Lorenzo avevano già affrontato la Tappa di Alghero per la Poule Scudetto conquistando ottimi risultati: tre vittorie con We Beach Catania, Cagliari e Città di Milano, ed una sola sconfitta contro Viareggio.

Arrivata, perciò, con entusiasmo alla Tappa di San Benedetto, la Samb ha iniziato nei migliori dei modi battendo il Chiavari con un netto 9-2 agli ottavi. Nella fase successiva hanno incontrato i Campioni d’Italia e d’Europa in carica, la Domusebet.Tv Catania, dando vita ad un match emozionante e coinvolgente grazie sia al gioco espresso da entrambe le squadre, sia al calore del pubblico di casa. La partita si è svolta su ritmi altissimi ed è rimasta aperta e combattuta fino al terzo tempo, in cui i siciliani sono riusciti a portarsi a casa la vittoria anche con qualche decisione arbitrale a dir poco discutibile.

L’Happy Car ha continuato il suo torneo disputando le ultime due gare contro Lenergy Pisa e Città di Milano. Per i rossoblu, però, sono arrivate due sconfitte, che hanno sicuramente generato rammarico sia per la squadra che per mister Di Lorenzo, che commenta così l’esito non esattamente positivo della tappa: “Dopo la partita di Catania eravamo delusi e forse questa delusione ce la siamo portata dietro anche nelle ultime due gare. Eravamo in partita e un episodio ci ha condannati. Abbiamo preso un gol negli ultimi quattro minuti e poi abbiamo concesso alcune reti di troppo.”

Ora la Samb dovrà prepararsi in vista della Tappa infrasettimanale di Castellammare di Stabia che si terrà dal 9 al 10 Luglio valida per la Poule Scudetto: “Affrontiamo Lenergy Pisa che forse a livello di roster è la seconda squadra più forte dopo Catania – ha dichiarato il mister – mentre Bologna è una squadra che ancora non abbiamo affrontato quest’anno. Vogliamo giocarcela per provare a portare a casa l’intera posta in palio e sicuramente saranno due gare difficili. Dobbiamo ripartire subito, rivedere delle situazioni tattiche e cercare di giocare più di squadra. Quando i risultati non arrivano cerchiamo di giocare a livello individuale e perdiamo quelle che sono le nostre caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinto. Dobbiamo concretizzare di più sotto porta”.

Non sono finiti però gli appuntamenti per quanto riguarda il Beach Soccer a San Benedetto. Infatti dal 2 al 5 luglio, alla “Metroquadro Beach Arena”, andrà in scena la Coppa Italia Q8 Under 20. Proprio in merito è intervenuto l’allenatore della Samb Under 20 Giammario Italiano: “Sarà una tappa stimolante perché per la prima volta avremo modo di giocare davanti al nostro pubblico. Con i ragazzi abbiamo lavorato sugli errori commessi e sui nostri punti di forza. Cagliari? Sarà la nostra prima gara della Coppa Italia e ho detto alla squadra che quando si partecipa ad un competizione dobbiamo pensare di riuscire a vincerla. Affrontiamo una rosa già incontrata a Terracina che ha delle qualità e delle individualità importanti. Dobbiamo prestare attenzione e per arrivare in fondo non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno. Ce la metteremo tutta per rendere le partite avvincenti e vincenti ed intendo invitare il nostro pubblico ad incitare i nostri giovani ragazzi”.

Tutto pronto dunque per l’esordio dell’Happy Car Sambenedettese Under 20, che inizierà il suo torneo contro il Cagliari mercoledì 2 luglio alle ore 20.30, con l’obiettivo di ottenere un risultato migliore rispetto alla prima squadra in questa competizione.