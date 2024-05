CUPRA MARITTIMA – Durante l’intera durata della manifestazione uno spazio speciale sarà dedicato ai più piccoli grazie all’iniziativa “Pompieropoli”, promossa in collaborazione con l’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco e la Lega Navale italiana sezione di Cupra Marittima. Il campetto “I Care” sul lungomare Nazario Sauro sarà allestito in modo che i bambini possano cimentarsi in varie prove da veri e propri vigili del fuoco. Tutti riceveranno gadget e l’attestato di “pompieri per un giorno”. Il villaggio sarà aperto dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

Il pomeriggio sarà animato dalla Mistrafunky street band, che animerà le vie del paese suonando e muovendosi a ritmo funk.

Domenica sarà anche possibile visitare il Parco Archeologico Naturalistico “Civita” di Cupra Marittima e il Museo Archeologico del Territorio. Il Parco sarà aperto dalle 10:00 alle 13:00, mentre il Museo, presso il Borgo di Marano, sarà visitabile nel pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30