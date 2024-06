CUPRA MARITTIMA – La ricicleria è a disposizione dei cittadini cuprensi che devono smaltire i propri rifiuti urbani domestici, i conferimenti sono gratuiti.

Importante usufruire di questo servizio, per agevolare le operazioni di conferimento; gli utenti sono tenuti a separare correttamente i vari tipi di rifiuto prima di accedere alla ricicleria. Gli operatori vigileranno sul corretto conferimento, riservandosi di non accettare eventuale materiale non conforme, o quantità eccessive non rientranti nella categoria “rifiuto urbano”.

Si ricorda che per rifiuti urbani si intendono i rifiuti domestici provenienti dalle civili abitazioni e derivanti dalle normali attività quotidiane; oltre ai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non residenziali, che possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

La ricicleria può essere utilizzata per conferire solamente i rifiuti urbani come sopra definito: a norma di legge, altre tipologie di rifiuti o ingenti quantitativi dovranno essere smaltiti avvalendosi di ditte specializzate private.

Inoltre da tenere a mente che ci sono diverse isole ecologiche automatizzate di cui due aperte a tutti:

– una si trova in via Taffetani dietro alla sede della Lega navale;

– un’altra si trova all’ingresso del Paese Alto.

Nelle due isole indicate è sempre possibile a tutti conferite rifiuti, tutti i giorni, 24 ore su 24.

Per attivarla e poterne usufruire è sufficiente avvicinare al lettore la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari, una fotocopia della stessa o la green card che è possibile richiedere presso l’ ecosportello del comune.